드디어…카카오톡 친구탭 첫 화면 친구목록으로 복원

연합뉴스

카카오가 카카오톡 친구 탭에서 친구목록을 바로 볼 수 있도록 업데이트를 진행한다.

이제부터는 카카오톡 상단에 친구와 소식 두 가지 옵션이 분리돼 제공되고 이용자가 이를 선택해 사용할 수 있다.