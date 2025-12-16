박나래, 침묵 끝 입장 발표 “법적 대응 중…추가 입장 없다”

“감정·관계 문제 아냐…객관적으로 확인할 문제”

“당분간 모든 활동 중단…사안 정리에 집중”

유튜브 채널 '백은영의 골든타임' 캡처

매니저 갑질, 불법 의료행위 등의 의혹이 제기된 개그우먼 박나래가 침묵 끝에 입장을 발표했다. 박나래는 “법적 절차를 진행 중”이라며 “이후로는 관련 말씀을 드리지 않겠다”고 밝혔다.



박나래는 16일 유튜브 채널 ‘백은영의 골든타임’에 올라온 “누군가 상처 받거나 불필요한 논쟁 원치 않아” 제목의 영상을 통해 입장을 밝혔다. 그는 우선 고개 숙여 인사한 후 첫 마디를 꺼냈다.



박나래는 “현재 제기된 사안들에 대해서도 사실관계를 차분히 확인해야 할 부분들이 있어 법적 절차를 진행 중에 있다”며 “과정에서 추가적인 공개 발언이나 설명은 하지 않도록 하겠다”고 말했다. 이어 “이 사안은 개인적인 감정이나 관계의 문제가 아니라 공식적인 절차를 통해 객관적으로 확인돼야 할 문제라고 판단하고 있다”고 덧붙였다.



박나래는 “현재 수많은 얘기가 오가고 있지만 또 다른 누군가가 상처받거나 불필요한 논쟁으로 번지는 것은 제가 원하는 것이 아니”라며 “그래서 전 당분간 모든 활동을 멈추고 이 사안을 정리하기 위해 집중하는 시간을 갖고자 한다”고 활동중단 의사를 재차 강조했다.



이어 “제 자리에서 책임과 태도를 되돌아보겠다. 시간이 필요한 문제는 차분히 절차에 맡겨 진행하도록 하겠다”며 “아껴 주셨던 많은 분들에게 감사드리며 더 이상의 논란을 만들지 않기 위해 이 영상 이후로는 관련 말씀을 드리지 않도록 하겠다”고 밝혔다.



앞서 박나래의 전 매니저들은 재직 기간 중 직장 내 괴롭힘, 특수 폭행, 약물 대리 처방 요구, 진행비 미지급 등 이른바 ‘갑질’을 당했다고 주장했다. 이들은 지난 3일 서울서부지법에 부동산 가압류를 신청했다. 이후 박나래가 의료 면허가 없는 이른바 ‘주사 이모’에게 불법 의료 시술을 받았다는 의혹도 제기됐다.



경찰에 따르면 이와 관련 총 6건의 고소·고발이 접수됐다. 박정보 서울경찰청장은 전날 기자간담회에서 “박나래가 피소된 게 5건, 박나래 측이 고소한 게 1건”이라며 “엄정하게 수사하겠다”고 밝혔다. 박나래 전 매니저들은 박나래를 특수상해, 허위사실 적시 명예훼손, 정보통신망법 위반 등의 혐의로 지난 5일 강남경찰서에 고발했다. 박나래도 전 매니저들을 공갈미수 혐의로 맞고소했다.



권민지 기자 10000g@kmib.co.kr



