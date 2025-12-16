시사 전체기사

태국인 부인에 끓는 물 부은 남편 영장심사 출석 [포착]

입력:2025-12-16 11:07
수정:2025-12-16 11:09
16일 의정부지방법원에서 특수상해 혐의로 구속영장이 청구된 40대 남성 A씨가 구속 전 피의자 심문을 위해 법정으로 이동하고 있다. 연합뉴스

30대 태국인 부인 얼굴에 끓는 물을 부어 중화상을 입힌 40대 남성이 법원 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석했다.

16일 특수상해 혐의로 사전영장(미체포 피의자에 대한 구속영장)이 청구된 A씨는 이날 오전 9시50분쯤 경찰 호송차를 타고 의정부지방법원에 도착했다.

16일 의정부지방법원에서 특수상해 혐의로 구속영장이 청구된 40대 남성 A씨가 구속 전 피의자 심문을 위해 법정으로 이동하고 있다. 연합뉴스

A씨는 수갑을 차거나 호송줄에 포박되지 않은 상태였다. 그는 모자와 마스크로 얼굴을 가리고는 아무런 말 없이 경찰과 함께 법정으로 들어갔다.

A씨는 영장실질심사를 마친 후 구속 여부가 결정되기 전까지 유치장에 입감될 예정이다. 구속 여부는 오후쯤 결정된다.

A씨는 지난 3일 경기도 의정부 호원동 소재 아파트에서 잠들어 있던 부인 B씨 얼굴과 목 등에 커피포트로 끓인 물을 부은 혐의를 받고 있다.

A씨 부인 30대 태국인 B씨. 페이스북 캡처

A씨는 이후 B씨를 서울 성동구 한 화상 전문병원에 데려갔고, 병원 측은 “폭행이 의심된다”며 같은 날 밤 9시쯤 경찰에 신고했다. B씨는 2도 화상을 입은 것으로 전해졌다.

B씨는 사건 직후 태국인 지인의 SNS를 통해 피해 사실을 알렸다. 태국 매체 더 타이거 등 현지 언론이 이를 보도하며 사건이 알려졌고, 공분을 샀다.

B씨 측은 A씨가 “다른 남자를 만날까 봐 얼굴을 못생기게 만들고 싶었다”고 말했다고 주장했다.

하지만 A씨는 변호인을 대동한 피의자 조사에서 “넘어지면서 실수로 끓는 물을 쏟았다”고 말하며 혐의를 부인한 것으로 전해졌다.

손재호 기자 sayho@kmib.co.kr

