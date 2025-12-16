태국인 부인에 끓는 물 부은 남편 영장심사 출석 [포착]
30대 태국인 부인 얼굴에 끓는 물을 부어 중화상을 입힌 40대 남성이 법원 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석했다.
16일 특수상해 혐의로 사전영장(미체포 피의자에 대한 구속영장)이 청구된 A씨는 이날 오전 9시50분쯤 경찰 호송차를 타고 의정부지방법원에 도착했다.
A씨는 수갑을 차거나 호송줄에 포박되지 않은 상태였다. 그는 모자와 마스크로 얼굴을 가리고는 아무런 말 없이 경찰과 함께 법정으로 들어갔다.
A씨는 영장실질심사를 마친 후 구속 여부가 결정되기 전까지 유치장에 입감될 예정이다. 구속 여부는 오후쯤 결정된다.
A씨는 지난 3일 경기도 의정부 호원동 소재 아파트에서 잠들어 있던 부인 B씨 얼굴과 목 등에 커피포트로 끓인 물을 부은 혐의를 받고 있다.
A씨는 이후 B씨를 서울 성동구 한 화상 전문병원에 데려갔고, 병원 측은 “폭행이 의심된다”며 같은 날 밤 9시쯤 경찰에 신고했다. B씨는 2도 화상을 입은 것으로 전해졌다.
B씨는 사건 직후 태국인 지인의 SNS를 통해 피해 사실을 알렸다. 태국 매체 더 타이거 등 현지 언론이 이를 보도하며 사건이 알려졌고, 공분을 샀다.
B씨 측은 A씨가 “다른 남자를 만날까 봐 얼굴을 못생기게 만들고 싶었다”고 말했다고 주장했다.
하지만 A씨는 변호인을 대동한 피의자 조사에서 “넘어지면서 실수로 끓는 물을 쏟았다”고 말하며 혐의를 부인한 것으로 전해졌다.
손재호 기자 sayho@kmib.co.kr
