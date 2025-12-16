‘폭싹 속았수다’ 힘 컸나… 제주해녀박물관 관람객 크게 늘었다
제주해녀박물관을 찾은 관람객이 올해 들어 크게 늘어난 것으로 나타났다.
16일 제주도에 따르면 지난 1월부터 11월까지 집계된 관람객은 총 18만9000명으로, 올해 20만명 돌파를 앞두고 있다.
이는 지난해 11월까지 13만9771명보다 35% 증가한 것으로, 특히 외국인 관람객이 같은 기간 3만835명에서 올해 4만8997명으로 59%나 증가했다.
제주도는 지난 3월 방영한 넷플릭스 드라마 ‘폭삭 속았수다'의 인기 등으로 한국과 제주 문화에 대한 관심이 늘었기 때문으로 분석하고 있다. 세계 각국 문화기관과 협력해 해녀문화를 꾸준히 알려온 성과도 나타나는 것으로 보고 있다.
올해 박물관은 살아있는 해녀문화를 전달하기 위해 전·현직 해녀들이 직접 참여하는 체험형 프로그램을 운영하는 데 주력했다.
매월 마지막 수요일는 ‘해녀 불턱 토크쇼’를 열어 해녀들이 바다에서의 삶과 애환, 어릴적 꿈 등 살아온 이야기를 들려주었다. 현장에서 질문을 주고 받으며 관람객이 해녀들과 소통할 수 있는 창구도 마련했다.
특히 젊은 해녀들이 영어 통역을 진행해 외국인 관광객도 참여가 가능했다.
해녀박물관은 해녀항일운동의 중심지이자 제주에서 해녀 수가 가장 많은 구좌읍 하도리에 위치했다. 2006년 개관했으며, 해녀의 역사·문화·생활상을 전시물 등을 통해 알리고 있다.
고경호 제주도 해녀문화유산과장은 “해녀문화의 가치를 관람객과 함께 나누고 소통하는 콘텐츠를 지속적으로 만들어온 결과”라며 “내년은 박물관 개관 20주년을 맞는 해인 만큼 관람객 만족도를 높이고 해녀문화를 더욱 생생하게 전승하는 새로운 전기를 마련하겠다”고 말했다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
