피아니스트 임동혁 ‘자살 암시 글’에 경찰 출동…“생명 지장 없어”

유명 피아니스트 임동혁(41)씨가 SNS에 자살을 암시하는 글을 올려 경찰이 출동했다.

서울 서초경찰서는 16일 오전 8시30분쯤 '임씨가 우려된다'는 신고를 받고 출동해 서초동 모처에서 임씨를 구조했다고 밝혔다. 임씨는 인근 병원에서 치료받고 있으며 생명에는 지장이 없는 것으로 전해졌다.임씨는 자신의 SNS에 "평생 연주자로 살아오면서 지독한 우울증에 시달렸다"며 "그동안 여러분 덕분에 행복했고 감사했다"는 자필 편지를 여러 장 올렸다.임씨는 2020년 서울 강남구 한 마사지 업소에서 성매매한 혐의로 재판에 넘겨져 지난 9월 1심에서 벌금 100만원을 선고받은 바 있다.유경진 기자 ykj@kmib.co.kr