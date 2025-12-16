인천 영종·검단구 출범 맞춰 교통망 확충…생활·통행권 재편

인천시청 전경. 인천시 제공

버스 승강장 7곳 신규 설치, 안내판 정비, 버스정보안내기(BIT) 16대 추가 설치 등도 진행된다.

이와 함께 시는 제5차 광역교통시행계획 등 국가계획에 주요 사업이 반영되도록 정부와 협력을 강화하고 지능형교통체계(ITS) 데이터 정비 및 행정체계 개편에 따른 교통정보 시스템 개선도 추진할 방침이다. 영종·인천대교와 제3연륙교에 대한 통행료 지원을 통해서는 주민 부담을 완화한다.