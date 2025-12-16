전주 역사도심 건축 높이 규제 완화…지구단위계획 3차 변경
관광숙박시설 허용, 건폐율·용적률 완화
노후된 원도심 경제 활력 도모
전북 전주시가 역사도심 지구단위계획을 변경해 도로 폭에 따라 일률적으로 적용해 온 건축물 높이 제한을 폐지했다. 주거지역 내 관광숙박시설 허용과 건폐율·용적률 완화 등 일부 도시계획 규제도 함께 조정됐다.
16일 전주시에 따르면 시는 주민 의견 청취와 관계기관 협의, 도시건축공동위원회 심의를 거쳐 역사도심 지구단위계획 3차 변경안을 최종 고시했다. 이번 변경은 2023년 이후 세 번째 규제 합리화 조치다.
변경안의 핵심은 건축물 높이 규제 방식의 전환이다. 그동안 역사도심 구역에서는 전면도로 폭에 따라 건축물 높이를 도로 폭 이내 또는 최대 3층으로 제한해 왔으나 앞으로는 문화유산법에 따른 현상변경 허용 기준을 적용하게 된다. 다만 전주부성 동문·서문·북문 복원 예정지 주변은 풍남문 일대 기준을 준용해 높이 8m(2층) 이하로 제한된다.
일반주거지역과 준주거지역에서는 관광진흥법에 따른 관광숙박시설이 허용된다. 한옥이나 역사문화적 건축물, 공공건축물, 위원회 심의를 거친 건축물의 경우 건폐율은 법적 상한까지, 용적률은 조례 상한까지 완화 적용된다. 국토계획법과 건축법 등 개별 법령에 따른 용적률 완화가 중첩될 경우 조례 기준의 120%까지 허용된다.
이와 함께 건축물 셔터 투시형 설치 의무를 폐지하고, 전주부성 서문 복원 이후 적용해 온 건축선 지정 규정도 정비하는 등 일부 건축 형태·선 규제가 조정됐다.
전주시는 2018년 풍패지관(전주객사)을 중심으로 원도심 151만6323㎡를 역사도심 지구단위계획구역으로 지정해 관리해 왔다. 이후 문화유산 추가 지정과 국가유산 현상변경 허용 기준 정비가 이뤄지면서 구역 전체에 동일한 높이 제한을 적용하는 방식의 조정 필요성이 제기돼 왔다.
시는 이번 변경으로 역사문화자원 보전이 필요한 구역은 집중 관리하되 나머지 구역은 규제를 완화하는 방식으로 도시관리 체계를 조정했다는 입장이다.
전주시 관계자는 “시민들의 재산권 행사 편의와 개발 자율성을 높여 노후된 원도심의 경제 활력을 높이겠다”며 “도심 여건 변화에 맞지 않는 규제를 지속적으로 점검해 정비해 나갈 계획”이라고 말했다.
전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
