전주 역사도심 건축 높이 규제 완화…지구단위계획 3차 변경

관광숙박시설 허용, 건폐율·용적률 완화

노후된 원도심 경제 활력 도모

전북 전주시가 역사도심 지구단위계획을 변경해 도로 폭에 따라 일률적으로 적용해 온 건축물 높이 제한을 폐지했다. 주거지역 내 관광숙박시설 허용과 건폐율·용적률 완화 등 일부 도시계획 규제도 함께 조정됐다.