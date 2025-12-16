전두환 손자, 웹툰으로 가족사 폭로…“父 외도 목격” “감금 당해”

전두환씨 일가에 대한 폭로성 발언을 해온 손자 전우원씨, 전씨의 SNS에 올라온 웹툰. 사진공동취재단·인스타그램 캡처

웹툰에서 자신을 ‘몽글이’라는 이름의 어린 양 캐릭터로 표현했다.

친어머니 최정애씨는 순한 양으로 그린 반면, 전두환씨와 이순자 여사, 아버지 전재용씨, 새어머니 박상아씨는 검은 양으로 표현했다. 특히 전두환씨와 이 여사는 붉은 눈으로 묘사했다.

전우원씨 인스타그램 캡처