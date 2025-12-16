전두환 손자, 웹툰으로 가족사 폭로…“父 외도 목격” “감금 당해”
전두환씨의 손자 전우원씨가 불우했던 자신의 어린 시절 등 잔혹한 가족사를 웹툰으로 폭로하고 있다. 친아버지의 외도부터 가정폭력까지 금단의 가족사를 공개한 그는 앞으로도 남은 이야기를 지속해서 공개하겠다고 밝혔다.
전씨는 이달 초부터 인공지능(AI)을 활용해 만든 웹툰을 자신의 인스타그램에 올리는 중이다. 그는 웹툰에서 자신을 ‘몽글이’라는 이름의 어린 양 캐릭터로 표현했다. 친어머니 최정애씨는 순한 양으로 그린 반면, 전두환씨와 이순자 여사, 아버지 전재용씨, 새어머니 박상아씨는 검은 양으로 표현했다. 특히 전두환씨와 이 여사는 붉은 눈으로 묘사했다.
웹툰은 몽글이의 탄생, 어머니의 눈물로 시작된다. 이후 아버지의 외도와 가정이 파탄 나는 과정이 이어진다. 몽글이의 아버지는 외도를 암시하는 말을 남기고 집을 떠났는데, 외도 상대가 그의 어머니에게 폭언을 퍼부었다는 내용도 담겼다. 친어머니 최씨가 유방암·갑상선암·자궁경부암을 잇달아 진단받는 내용도 있었다.
어린 시절 학대를 당했다는 주장도 나왔다. 음식을 먹지 못했다는 이유로 전두환씨에 의해 화장실에 감금되거나, 이동 중 멀미를 호소했다가 폭행을 당한 적 있다는 내용도 웹툰에 등장했다.
미국 유학 생활도 웹툰에 참혹하게 그려졌다. 그는 미국에서 아버지의 재혼 과정을 목격하며 “세계가 무너졌다”고 밝혔다. 언어와 문화 차이로 유학 기간 왕따와 폭행을 겪었다는 내용도 있었다. 또 아버지가 유학원을 매수해 학교에 입학시켰다는 의혹도 제기했다. 전씨는 앞으로도 연재를 이어가겠다는 뜻을 밝혔다.
앞서 전씨는 2022년 10월부터 지난해 3월까지 미국에 거주하며 LSD·대마·엑스터시 등을 상습 투약한 혐의로 재판에 넘겨져 징역 2년 6개월에 집행유예 4년을 선고받았다. 2023년에는 광주를 찾아 5·18 민주화운동 피해자와 유족에게 사과의 뜻을 밝힌 바 있다.
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사