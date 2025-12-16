머스크 자산 995조 돌파…‘지구 최초 조만장자 눈앞’
일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)의 자산가치가 6700억 달러를 넘어섰다.
미 경제지 포브스는 15일(현지시간) 머스크의 자산가치가 종전보다 1680억 달러 늘어난 6770억 달러(약 995조5000억원)로 추산된다고 전했다. 이는 머스크가 설립해 경영 중인 비상장 우주기업 스페이스X가 최근 내부자 주식 매각에서 기업가치를 8000억 달러로 평가받은 점이 반영된 탓이다.
포브스에 따르면 머스크는 스페이스X 지분 약 42%를 보유하고 있다. 스페이스X의 기업가치 평가액은 지난 8월 4000억 달러(약 587조7600억원)에서 약 4개월 만에 두 배 늘었다.
스페이스X는 내년 기업공개(IPO)를 목표로 하고 있는데, 시장에서는 상장 시 기업가치가 약 1조5000억 달러에 이를 수 있을 것으로 전망한다.
포브스는 스페이스X가 IPO에서 이 정도 가치를 달성하지 못하더라도 상장과 함께 머스크의 자산가치가 1조 달러(약 1470조5000억원)를 넘을 가능성이 크다고 전망했다.
이로써 머스크는 역사상 처음으로 6000억 달러가 넘는 자산을 보유한 데 이어 최초의 ‘조(兆)만장자’ 타이틀을 눈앞에 두게 됐다.
머스크가 설립해 운영 중인 인공지능(AI) 개발 스타트업 xAI의 가치 역시 상승세다. 머스크가 xAI와 자신이 인수한 소셜미디어 기업 엑스(X·옛 트위터)를 합병해 세운 xAI 홀딩스는 종전 평가액의 2배가 넘는 2300억달러(약 337조9850억원)의 기업가치로 신규 자금 조달을 논의 중인 것으로 알려졌다. 머스크는 xAI 홀딩스 지분 53%를 보유한 것으로 추정된다.
현재 포브스가 집계한 세계 2위 부자는 2520억 달러(약 370조3140억원) 자산을 보유한 구글 공동창업자 래리 페이지다. 포브스는 머스크와 페이지 간의 자산 차이가 4250억 달러나 되는 만큼, 머스크가 세계 최고 부자 타이틀을 잃을 가능성은 작다고 전했다.
