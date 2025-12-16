‘과징금 25억 체납’ 김건희 모친 최은순 부동산 공매 추진

부동산 차명거래로 과징금 부과

김건희 여사의 모친 최은순씨. 이한형 기자

체납은 그 죄질이 아주 나쁘다. 성남시와 함께 최후 일정을 통첩했다”며 “과징금을 납부하지 않으면 부동산 공매 절차에 반드시 들어가 조세 정의를 살리겠다”고 경고한 바 있다.