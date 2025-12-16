강원대 창업팀 ‘실리노바’, 실험실창업 페스티벌 대상

엄한돈 강원대 교수가 이끄는 창업팀 ‘실리노바’가 지난 10일 세종대에서 열린 제11회 실험실 창업 페스티벌에서 IR 발표 부문 ‘대상(과학기술정보통신부 장관상)’을 받았다. 강원대 제공

엄 교수가 이끄는 실리노바 팀은 차세대 배터리 핵심 소재인 ‘저온건식 식각기술 기반 실리콘 음극재 제조기술’을 창업 아이템으로 선보여 수상의 영예를 안았다.