제주평화연구원 제10대 강정식 원장 취임
제주평화연구원 제10대 원장에 강정식 전 주호주 대한민국 대사가 취임했다.
강 신임 원장은 제주 서귀포시 보목동 출신으로 제주제일고와 서울대 외교학과, 영국 케임브리지대학교를 졸업했다.
35년간 외교부 소속 외교관으로 활동하며 2018년 다자외교조정관을 지냈으며, 2020년부터 주호주 대한민국 대사로 근무했다.
강 원장은 “제주평화연구원은 ‘세계평화의 섬 제주’의 평화 가치를 확산하고, 한반도 평화와 동아시아 협력 방안을 모색하는 핵심 기관”이라며 “외교 현장에서 쌓은 경험을 바탕으로 연구원을 도민과 국제사회가 신뢰하는 국제 네트워크 플랫폼으로 발전시켜 나가겠다”고 말했다.
제주평화연구원은 2005년 제주도가 ‘세계 평화의 섬’으로 지정된 이후 제주특별법에 따라 2006년 외교부와 제주도가 출연해 설립했다. 매년 ‘평화와 번영을 위한 제주포럼’을 주관하고, 국제 협력과 다양한 연구활동을 수행하고 있다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사