“550만원에 팝니다” 웃돈 붙은 트라이폴드, 17일 판매 재개

입력:2025-12-16 09:48
수정:2025-12-16 10:04
정가 359만400원

지난 2일 출시된 삼성전자의 '갤럭시Z 트라이폴드'. 연합뉴스

출시 첫날 온·오프라인에서 모두 완판된 삼성전자의 두 번 접는 스마트폰 ‘갤럭시Z 트라이폴드’가 재입고된다.

16일 업계에 따르면 삼성전자는 17일 오전 10시 삼성닷컴에서 트라이폴드 구입 신청을 받는다. 구매자는 지정된 삼성 오프라인 매장에서 제품을 당일 수령하거나 2~3일 내 배송으로 받을 수 있다.

트라이폴드는 지난 12일 출시 당일 주요 매장에서 개점 직후 모두 판매돼 화제가 됐다. 온라인에서도 판매 시작 약 5분 만에 전량 소진됐다.

정가 359만400원에 출시된 트라이폴드는 물량 부족으로 온라인 중고 거래 플랫폼에서 웃돈이 붙어 거래되고 있다. 정가보다 약 200만원을 올린 550만원에 제품을 판매하겠다는 글도 등장했다.

갤럭시 트라이폴드 미개봉 판매 게시글. 온라인 커뮤니티 캡처

이같은 소비자 반응은 삼성전자가 처음 선보인 2번 접는 폼팩터 제품이라는 점에서 비롯된 것으로 보인다. 삼성전자는 기술력을 강조한 고가 제품인 만큼 초기 판매 물량을 3000~4000대 수준으로 설정했는데, 예상보다 수요가 몰리면서 추가 물량 확보에 어려움을 겪고 있는 것으로 전해졌다.

다만 트라이폴드의 화제성과 수익성은 별개다. 트라이폴드는 원가와 수리 비용 부담이 큰 제품이지만 300만원 중반대 가격이 책정되면서 마진율이 낮다는 평가를 받았다. 한 번 접는 ‘갤럭시Z 폴드7’가 237만원에 출시된 만큼 업계에서는 트라이폴드의 출고가를 400만원 안팎으로 예상해왔다.

트라이폴드는 수리비가 상당한 만큼 보험 서비스인 삼성케어플러스 지원 대상에서도 제외됐다.

권민지 기자 10000g@kmib.co.kr

