용산 소상공인·전통시장 상생페스타 성황…민·관 협력 공감대 확산

200여 명 참석해 상권 활력 회복 논의…우수 소상공인 시상과 문화공연도

정책과 현장 잇는 화합의 장 마련…지속 가능한 상권 조성 의지 다져

13일 서울 용산 전쟁기념관 이병형홀에서 열린 ‘2025 용산 소상공인·상점가·전통시장 상생페스타’에서 주요 참석자들이 상권 상생과 협력을 다짐하며 기념촬영을 하고 있다. 서울시의회 제공

서울 용산구 소상공인과 상점가, 전통시장의 상생과 협력 방안을 모색하는 ‘2025 용산 소상공인·상점가·전통시장 상생페스타’가 지난 13일 오후 용산 전쟁기념관 이병형홀에서 성황리에 열렸다.



용산구소기업소상공인회가 주최한 이번 행사는 시상식과 문화공연을 아우르는 화합의 장으로 마련됐으며, 소기업·소상공인 단체 관계자를 비롯해 서울시와 서울시의회 관계자 등 200여 명이 참석해 지역 상권 현안과 발전 방향을 공유했다.



이날 행사에는 김용호 서울시의회 도시안전건설위원회 부위원장, 이해선 서울시 민생노동국장, 반재선 서울시 상점가·전통시장연합회 회장, 안병만 서울시 소상공인상공진흥협회 회장, 유덕현 서울시 소상공인연합회 회장, 백승주 전쟁기념사업회 회장 등이 참석해 자리를 함께했다.

김용호 서울시의회 도시안전건설위원회 부위원장이 13일 용산 전쟁기념관 이병형홀에서 열린 ‘2025 용산 소상공인·상점가·전통시장 상생페스타’에서 개회사를 하고 있다.

행사 대회장을 맡은 김용호 서울시의원은 개회사를 통해 “어려운 여건 속에서도 소상공인과 상점가, 전통시장의 경쟁력 강화와 지속 가능한 상권 조성을 위해 애써온 노고에 감사드린다”며 “급변하는 상권 환경에 대응할 수 있도록 서울시의회 차원에서도 실질적인 지원에 적극 나서겠다”고 밝혔다.



이어진 축사에서는 소상공인과 전통시장이 지역 경제의 근간이라는 점이 강조됐다. 참석자들은 상권을 둘러싼 환경 변화에 대응하기 위해 정책적 지원과 함께 현장과의 지속적인 소통이 중요하다는 데 의견을 모으며, 행정과 상인, 관련 단체 간 협력을 통한 상권 활성화 필요성에 공감대를 형성했다.



이날 시상식에서는 지역 상권 발전과 공동체 활성화에 기여한 인사들에게 서울시장상이 수여됐다. 반재선 서울시 상점가·전통시장연합회 회장과 박인숙 인환경디자인 대표이사가 수상자로 선정돼, 상권 활성화에 기여한 공로를 인정받았다.



행사 후반부에는 문화공연이 이어지며 분위기를 더했다. 바리톤 박재홍의 무대를 시작으로 조수임 재즈트리오와 보컬 이선경, 색소포니스트 루카스의 연주가 펼쳐졌고, 초대가수 이생노·아라·이도진의 공연이 이어지며 참석자들의 호응을 얻었다. 정책 중심 행사에 공연 프로그램을 접목한 구성은 현장에 활력을 더했다는 평가를 받았다.



김용호 서울시의원은 “이번 상생페스타는 소상공인과 전통시장이 처한 현실을 공유하고 정책과 현장을 연결하는 의미 있는 자리였다”며 “앞으로도 현장의 목소리를 반영한 지원과 소통을 지속해 나가겠다”고 말했다.



이은철 기자 dldms8781@kmib.co.kr



