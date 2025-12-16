외모·돈에 끌렸다가…돌싱들이 말한 이혼의 전조
재혼을 희망하는 돌싱 남성 3명 중 1명은 첫 결혼이 실패로 끝난 이유로 ‘외모 등 상대의 장점에 눈이 멀었기 때문’을 꼽았다.
16일 재혼정보회사 온리유가 결혼정보업체 비에나래와 함께 지난 8~14일 전국 재혼 희망 돌싱 남녀 536명(남녀 각 268명)을 대상으로 설문 조사한 결과, 남성 응답자의 35.1%가 ‘(외모 등 상대의) 장점에 눈이 멀었다’를 결혼 실패 요인으로 꼽아 가장 높은 비중을 차지했다.
여성 응답자들은 ‘설마하고 믿었다’는 답변이 32.1%로 가장 많았다. 결혼 전 문제를 인지했거나 의심했음에도 이를 대수롭지 않게 넘긴 선택이 결과적으로 이혼으로 이어졌다는 의미다.
두 번째 이유로는 남성의 경우 ‘설마하고 믿었다’(28.7%)가, 여성은 ‘(경제력 등 상대의) 장점에 눈이 멀었다’(26.1%)가 각각 뒤를 이었다.
그 밖에 ‘결혼 후에 문제가 발생했다’는 응답은 남성 22.0%, 여성 23.5%였다. ‘상대가 철저히 숨겼다’는 응답도 남성 14.2%, 여성 18.3%로 적지 않았다.
손동규 온리유 대표는 “결혼하려는 사람들이 배우자감을 고르는 행태를 보면 결혼을 하기도 전에 이혼의 전조가 나타나는 경우가 많다”며 “결혼 생활을 하는데 필요한 성격이나 가치관, 생활 자세 등을 간과하고 외모나 경제력 등을 지나치게 강조하는 데서 비롯된다”라고 말했다.
