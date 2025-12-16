가덕도신공항 건설, 편입토지 수용재결 의결
보상 협의 불성립 대상 토지·물건 재결
내년 2월 소유권 이전… 보상 절차 본격화
이의신청·행정소송 등 권리구제 절차 가능
가덕도신공항 건설사업이 토지 보상과 소유권 이전을 수반하는 법적 집행 단계로 들어섰다. 중앙토지수용위원회가 사업 편입 토지에 대한 수용재결을 의결하면서, 장기간 논의에 머물러 있던 사업이 행정 절차상 중대한 분기점을 넘었다는 평가가 나온다.
부산시는 중앙토지수용위원회가 가덕도신공항 건설사업에 편입되는 토지와 물건 가운데 토지 소유자 등과 보상 협의가 성립되지 않아 수용재결이 신청된 건에 대해 지난 11일 자로 수용재결을 의결했다고 16일 밝혔다.
가덕도신공항 건설사업은 지난 6월부터 보상 업무 수탁기관인 부산시와 토지 소유자 등이 총 3차례에 걸쳐 손실보상 협의를 진행했으나, 일부 토지에 대해 합의에 이르지 못했다. 이에 시는 지난 9월 중앙토지수용위원회에 토지 및 물건에 대한 수용재결을 3차에 걸쳐 분할 신청했다.
이번 수용재결에서는 토지 481필지(26만4000㎡)와 관련 물건에 대해 의결이 이뤄졌다. 남은 토지 10필지(3000㎡)에 대해서는 내년 1월 중앙토지수용위원회에서 추가 심의가 진행될 예정이다.
수용재결이 확정되면 수용 개시일인 내년 2월 4일을 기점으로 해당 토지의 소유권은 국가(국토교통부)로 이전된다. 재결 내용에 이의가 있는 토지 소유자 등은 관련 법령에 따라 중앙토지수용위원회에 이의신청하거나 행정소송을 통해 권리구제 절차를 진행할 수 있다.
가덕도신공항 건설사업 전체 보상 대상은 토지 668필지(37만1462㎡), 지장물 1만1761건, 영업 90건, 농업 28건, 주거 380세대에 달한다. 시는 앞으로 수용재결 대상에 대한 보상금 안내와 지급 절차를 거쳐 보상금 공탁과 소유권 취득을 차례로 진행할 계획이다.
시는 이번 수용재결 의결이 공익사업 추진 과정에서 법에 따라 이뤄진 행정 절차라는 점을 강조했다. 또 앞으로도 관련 법령에 따라 공정하고 투명한 보상 절차를 이어가겠다는 입장을 밝혔다.
가덕도신공항 건설사업은 국토교통부가 추진하는 국가 핵심 공항 인프라 사업으로, 향후 보상·이주 절차와 함께 착공을 위한 후속 행정 절차가 본격화할 전망이다. 중앙토지수용위원회의 이번 의결을 계기로 사업 추진 속도와 주민 권리구제 절차가 동시에 시험대에 오르게 됐다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
