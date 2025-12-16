“울산~경산 고속도로 필요” 한목소리… 국가계획 반영 공동행동

광역경제권 교통축… 국토부에 건의

TK공항·산업물류 핵심 도로로 부각

3차 고속도로 건설 반영 여부 주목



울산시와 경북도, 경산시가 울산~경산 고속도로 건설을 국가계획에 반영하기 위해 공동행동에 나섰다. 지자체 차원의 건의를 넘어, 울산권과 대구·경북권을 하나의 광역경제권으로 묶는 교통축을 국가 인프라로 공식화하려는 시도라는 평가가 나온다.



울산시는 16일 경산시청에서 ‘울산~경산 고속도로 건설 공동선언문 체결식’을 열고 3개 지자체가 고속도로 건설 필요성에 공감한다는 내용을 담은 공동선언문을 채택했다. 선언문은 오는 17일 국토교통부에 전달돼 ‘제3차 고속도로 건설계획(2026~2030년)’ 반영을 공식 건의할 예정이다.



울산~경산 고속도로는 울산 울주군 언양읍에서 경산시 진량읍을 잇는 총연장 50㎞, 왕복 4차로 규모로 계획돼 있다. 도로가 개설되면 울산과 경북 지역 간 산업 물동량 이동 시간이 단축되고, 물류 효율 개선과 기업 투자 환경 개선으로 이어질 수 있다는 게 지자체의 판단이다.



특히 대구경북 민·군 통합공항 개항을 앞두고 울산 시민들의 공항 접근성이 크게 개선될 것으로 기대된다. 울산과 경북을 잇는 관광 이동 축이 형성되면 광역 관광권 구축에도 도움이 될 수 있다는 분석이다. 울산시가 추진 중인 ‘울산고속도로 도심 지하화 사업’과 연계될 경우 도심 교통 여건과 물류 체계 개선 효과가 동시에 나타날 가능성도 기대된다.



이번 공동선언의 핵심은 ‘광역권 공동 대응’이다. 울산과 경북, 경산이 각각의 이해관계를 앞세우는 방식이 아니라, 산업·물류·교통을 아우르는 하나의 경제권 관점에서 고속도로 필요성을 정부에 설득하겠다는 전략이다. 최근 국가 대형 인프라 사업이 단일 지역 논리보다 광역 연계성과 파급 효과를 중시하는 흐름으로 바뀌고 있다는 점도 고려됐다.



김두겸 울산시장은 “울산~경산 고속도로는 울산권과 대경권을 하나의 경제권으로 묶는 핵심 광역 교통망”이라며 “국가균형발전 차원에서 정부가 적극 검토해 국가계획에 반영해 주길 기대한다”고 말했다.



울산~경산 고속도로가 국가 고속도로 건설계획에 포함될 수 있을지는 미정이다. 다만 세 지자체가 공동선언이라는 형식으로 한목소리를 냈다는 점에서, 광역권 교통 인프라를 둘러싼 정책 논의는 한 단계 앞으로 나아갔다는 평가가 나온다.



윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr



