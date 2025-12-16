어려운 이웃 도와온 60대 여성, 3명 살리고 하늘로 [아살세]
평소 남을 돕는 일을 좋아했던 60대 여성이 뇌사 장기기증을 통해 3명에게 새로운 삶을 선물하고 세상을 떠났습니다.
한국장기조직기증원은 오영선(67)씨가 지난 10월 20일 양산부산대병원에서 간과 양쪽 신장을 나눴다고 16일 밝혔습니다.
오씨는 지난 10월 12일 집에서 갑작스레 쓰러진 뒤 가족들에게 발견돼 병원으로 이송됐지만 결국 의식을 회복하지 못했습니다.
가족들은 오씨가 삶의 마지막 순간에도 다른 사람의 생명을 살리는 좋은 일을 하고 떠나길 바라는 마음으로 장기기증을 결심했다고 하네요.
오씨는 부산에서 2남 5녀 중 넷째로 태어났습니다. 생전 어려운 사람을 보면 먼저 나서서 도움의 손길을 건넸고, 음식을 만들면 주변 이웃들에게 나눠주곤 했습니다.
오씨 동생 영애씨는 “언니, 어려운 사람 돕기를 좋아했는데 마지막 순간까지 남을 위해 삶을 살다 가다니 그 모든 순간이 행복했을 거로 생각해. 하늘나라에서 행복하게 잘 지내고, 하고 싶었던 모든 것 다 하면서 지내. 사랑해”라며 작별 인사를 건넸습니다.
