“재밌다”며 교회·아파트에 ‘쇠구슬 새총’ 쏜 60대

입력:2025-12-16 09:09
인터넷 사이트에서 구매한 새총으로 쇠구슬을 쏴 교회·아파트 유리창을 부순 60대가 경찰에 붙잡혔다.

광주 북부경찰서는 16일 특수재물손괴 혐의로 60대 일용직 근로자 A씨를 입건했다고 밝혔다.

A씨는 지난달 23일 오후 9시쯤 광주 북구 삼각동 한 도로에서 새총으로 쇠구슬 3발을 쏴 유리로 된 교회 현관문과 인근 아파트 단지 6층 세대 유리창을 파손한 혐의를 받는다.

피해자 신고로 수사에 나선 경찰은 일대 CCTV 영상을 토대로 A씨를 특정해 검거했다. 인터넷 사이트에서 새총을 구매한 A씨는 “쇠구슬을 쏘는 게 재미있어서 그랬다”는 취지로 경찰 조사에서 진술했다.

경찰은 A씨를 상대로 여죄 유무 등 정확한 경위를 조사 중이다.

박민지 기자 pmj@kmib.co.kr

