하늘 가까운 곳에서 새해 일출… 서울스카이 2026 해돋이 행사
서울스카이 공식 홈페이지 선착순 예약…떡국 포함된 이색 패키지도
서울스카이가 2026년 1월 1일 새해 해돋이 행사를 진행한다고 16일 밝혔다. 탁 트인 서울 전경과 함께 새해 첫 태양을 맞이하며 소원을 빌어보는 건 어떨까.
예부터 붓을 닮은 산봉우리는 ‘문필봉’이라 불리며 학업운 등 행운이 깃든 장소로 여겨졌다. 긴 붓 끝이 연상되는 롯데월드타워의 전망대 서울스카이도 현대적 관점의 ‘문필봉’으로, 하나의 ‘소원 명소’로 자리매김하고 있다.
서울스카이가 선보이는 이번 해돋이 행사는 구성에 따라 크게 두 가지 패키지로 운영된다. 먼저 ‘일출 패키지’는 서울스카이 입장권, 고급 떡과 음료, 방문객이 직접 소원을 적어볼 수 있는 ‘소원패’와 서울스카이 기념품으로 구성돼 있다. 다음으로 ‘프라이빗 일출 패키지’는 ‘일출 패키지’의 구성과 더불어 정갈한 떡국 반상을 포함한다. 해당 패키지 이용객들은 123층 프리미엄 라운지에서 여유롭게 일출을 즐길 수 있다.
이번 행사는 서울스카이 공식 홈페이지를 통해 선착순 사전 예약제로 운영된다. 각 패키지별 상세 구성 등 자세한 정보는 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.
