제이투에이치바이오텍 'MASH 임상 2a상' 개선효과 확인
J2H-1702 임상 2a상서 MASH 치료 효과 확인
김재선 대표 발언, “글로벌 임상 2b 진입 준비”
12주 시험 중 안전성 유의미한 이상 반응 없어
제이투에이치바이오텍이 개발 중인 대사기능 이상 지방간염(MASH) 치료제 후보물질 ‘J2H-1702’가 임상 2a상에서 간지방, 간 기능, 섬유화, 대사 지표 전반에 걸쳐 뚜렷한 개선 효과를 보인 것으로 나타났다. 회사 측은 16일, 이번 임상 결과를 바탕으로 글로벌 2b상 진입을 준비 중이라고 밝혔다.
J2H-1702는 11β-HSD1 저해 효능을 갖는 경구용 소분자 화합물로, 간 표적성을 바탕으로 지방간, 대사 이상, 섬유화를 동시에 조절하는 복합 기전을 지닌 것이 특징이다. 이번 임상은 국내 11개 의료기관에서 MASH 위험군 환자 87명을 대상으로 무작위배정·이중맹검·위약대조 방식으로 진행됐다. 환자들은 위약군과 J2H-1702 50mg, 100mg, 200mg 투여군으로 나뉘어 12주간 투여를 받았으며, 비침습 영상기법과 혈액 기반 바이오마커를 통해 유효성과 안전성이 평가됐다.
임상 결과, 간 지방 함량을 평가하는 MRI-PDFF 지표는 고용량 투여군일수록 위약 대비 용량 의존적이며 통계적으로 유의미한 감소를 보였다. 간 기능 지표인 ALT 역시 100mg 및 200mg 투여군에서 유의한 개선 효과가 확인됐고, AST 또한 전반적인 개선 경향을 나타냈다. 특히 섬유화 지표의 경우, MRE 기준 간 경직도가 기저치 대비 30% 이상 감소한 환자는 위약군에서는 나타나지 않은 반면, 약물 투여군에서는 10%로 확인됐다. 15% 이상 감소한 환자 비율은 약물 투여군에서 45%에 달했다. 혈중 Pro-C3, TIMP-1, PIIINP, HA, ELF 등 주요 섬유화 바이오마커 역시 일관된 감소 경향을 보였으며, FibroScan 기반 지방간 지표(CAP)와 간 경직도(VCTE)에서도 고용량군에서 뚜렷한 개선이 관찰됐다.
대사 지표 역시 개선됐다. LDL 콜레스테롤과 총 콜레스테롤은 50mg 저용량 투여군에서 위약 대비 통계적으로 유의미하게 감소했으며, 모든 용량군에서 전반적인 감소가 나타났다. 200mg 투여군에서는 HDL 콜레스테롤 상승 경향도 관찰됐다. 체중과 BMI, 허리둘레 역시 고용량군에서 유의미한 감소를 보였고, 당화혈색소(HbA1c)가 6.5% 이상인 환자군에서는 고용량 투여 시 HbA1c와 인슐린 저항성 지표(HOMA-IR)가 함께 개선됐다.
안전성 측면에서도 긍정적인 결과가 도출됐다. 12주 투여 기간 동안 약물 관련 중대한 이상 반응은 보고되지 않았으며, 전체 이상 반응 발생률은 위약과 유사하고 대부분 경미한 수준에 그쳤다. 특정 용량군에서의 안전성 불균형 신호도 관찰되지 않았다.
김재선 제이투에이치바이오텍 대표는 “이번 임상 2a상 결과를 바탕으로 중등도 이상 MASH 환자를 대상으로 한 글로벌 임상 2b상을 준비 중”이라며 “다음 단계에서는 조직검사 기반 평가를 통해 섬유화 개선 여부를 직접 확인할 계획”이라고 밝혔다. 이어 “국내외 제약사와의 공동 개발 및 병용요법 가능성도 적극 검토하고 있으며, 경구용 특발성 폐섬유증(IPF) 치료제 ‘J2H-2302’의 글로벌 개발 역시 속도를 높이고 있다”고 덧붙였다.
