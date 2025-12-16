“트럼프 발작증후군 탓”…‘피살 영화감독’ 조롱한 트럼프

도널드 트럼프 미국 대통령, 영화감독 로브 라이너. 연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 ‘

’ 인사인 영화감독 로브 라이너 부부의 피살에 독설을 퍼부어 논란이 일고 있다. 여권 내에서도

고통받고 애쓰던, 그러나 한때는 매우 재능있는 영화감독이자 코미디 스타였다”면서도 “그는 타인들에게 유발했던 분노 탓에 사망했다고 보도됐다”고 전했다.

라이너 감독은 트럼프 대통령을 향해 “거짓말쟁이, 인종주의자, 여성 혐오자, 바보, 유치한 사람, 나르시시스트, 악랄한 사람” 등의 비난을 쏟아낸 바 있다.

사실이 아님을 알면서도 내가 러시아의 친구이며, 러시아에 조종된다고 말했다.

나는 그가 우리나라에 매우 해롭다고 생각했다”고 주장했다.