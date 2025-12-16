“트럼프 발작증후군 탓”…‘피살 영화감독’ 조롱한 트럼프
도널드 트럼프 미국 대통령이 ‘반(反)트럼프’ 인사인 영화감독 로브 라이너 부부의 피살에 독설을 퍼부어 논란이 일고 있다. 여권 내에서도 “부적절하고 무례하다”는 비판이 나왔다.
트럼프 대통령은 15일(현지시간) 트루스소셜에서 “어젯밤 할리우드에서 매우 슬픈 일이 일어났다”며 로브 라이너의 죽음을 알렸다.
트럼프 대통령은 그에 대해 “고통받고 애쓰던, 그러나 한때는 매우 재능있는 영화감독이자 코미디 스타였다”면서도 “그는 타인들에게 유발했던 분노 탓에 사망했다고 보도됐다”고 전했다.
그러면서 “‘트럼프 발작 증후군’(TRUMP DERANGEMENT SYNDROME), 일명 ‘TDS’로 알려진 이성을 마비시키는 질병에 대한 그의 거대하고 고집스러우며 치료 불가능한 집착”이 분노를 유발했다고 했다. TDS는 반트럼프 진영을 비하하는 트럼프 진영의 표현이다. 고인은 할리우드의 대표적인 반트럼프 진영 인사다.
트럼프 대통령은 “그는 도널드 트럼프 대통령에 대한 격렬한 집착으로 사람들을 미치게 만든 것으로 알려졌다”며 “트럼프 행정부가 위대함의 목표와 기대치를 모두 뛰어넘고 어쩌면 전례 없는 미국의 황금기가 도래함에 따라 그의 명백한 편집증은 새로운 정점에 도달했다”고 비꼬았다.
생전 라이너 감독은 트럼프 대통령을 향해 “거짓말쟁이, 인종주의자, 여성 혐오자, 바보, 유치한 사람, 나르시시스트, 악랄한 사람” 등의 비난을 쏟아낸 바 있다.
라이너 감독의 살해 동기는 아직 밝혀지지 않았다.
공화당 하원의원들 사이에서도 “이것은 가족의 비극이지, 정치나 정적에 관한 문제가 아니다”(마조리 테일러 그린) “부적절하고 무례하다”(토머스 매시) “잘못된 발언”(마이크 롤러)이라는 등 비판이 제기됐다.
그럼에도 트럼프 대통령은 백악관에서 기자들과 만난 자리에서도 “그는 정신이상자였다”며 “사실이 아님을 알면서도 내가 러시아의 친구이며, 러시아에 조종된다고 말했다. 나는 그가 우리나라에 매우 해롭다고 생각했다”고 주장했다.
영화 ‘미저리’ ‘어 퓨 굿 맨’ ‘버킷리스트’ ‘해리가 샐리를 만났을 때’ 등을 만든 미국의 영화감독 로브 라이너는 14일 로스앤젤레스 자택에서 아내와 함께 숨진 채 발견됐다. 용의자로는 그의 아들이 지목됐다.
