미국·우크라이나, ‘나토식’ 안전보장안 마련…트럼프 “어느 때보다 종전 가까워져”

젤렌스키 “초안 좋아보여”

우크라이나 영토 양보 문제는 평행선

도널드 트럼프 미국 대통령이 15일(현지시간) 백악관에서 열린 행사에서 발언하고 있다. 연합뉴스

트럼프는 젤렌스키 우크라이나 대통령, 유럽 정상들과의 통화 사실을 알리며 “우리는 길게 논의했고 상황은 잘 진행되고 있는 것처럼 보인다”고 설명했다. 또

“우리는 점점 (종전에) 가까워지고 있다. 유럽 정상들로부터 막대한 지지를 받고 있다. 그들 역시 이 전쟁이 끝나길 원한다”고 덧붙였다. 위트코프와 쿠슈너를 추가 논의가 필요할 경우, 러시아를 방문하는 방안도 검토하고 있다.

우크라이나는

러시아가 아직 점령하지 못한 도네츠크주 등을 먼저 포기하는 것은 불가능하다는 입장이다. 러시아는 도네츠크주 등 우크라이나 동부 돈바스 지역을 양보하라고 압박하고 있다.