미국·우크라이나, ‘나토식’ 안전보장안 마련…트럼프 “어느 때보다 종전 가까워져”
젤렌스키 “초안 좋아보여”
우크라이나 영토 양보 문제는 평행선
미국과 우크라이나, 유럽이 북대서양조약기구(NATO·나토) 방식과 유사한 형태의 우크라이나 안전보장 방안을 마련하는 데 뜻을 모았다. 미국은 이런 안보보장을 러시아도 수용하도록 설득할 수 있다고 전망했다. 하지만 우크라이나전 종전을 위해 우크라이나 영토를 양보하는 것에 대해서는 우크라이나와 러시아는 물론, 미국과의 입장차가 여전하다.
미 당국자는 15일(현지시간) 온라인 브리핑에서 우크라이나가 나토 헌장 5조와 유사한 안전보장을 받게 될 것이라고 말했다. 5조는 회원국 가운데 한 나라가 공격받으면 동맹 전체에 대한 공격으로 간주하고 공동으로 방어한다는 집단방위 조항이다.
미국 당국자는 또 “러시아는 최종 합의에서 우크라이나가 유럽연합(EU)에 가입하는 데 열려 있을 것임을 시사했다”고 말했다. 또 미국이 만든 평화 구상에 대해 미국과 우크라이나 사이에 약 90%의 합의가 이뤄졌다고 설명했다. 앞서 스티브 위트코프 대통령 특사, 트럼프 대통령의 사위 재러드 쿠슈너는 베를린에서 우크라이나 및 유럽 인사들과 이틀간 회담을 했다.
뉴욕타임스는 “미 당국자들은 도널드 트럼프 대통령이 우크라이나에 대한 미국의 약속을 담은 최종 합의를 상원의 승인을 받도록 제출할 용의가 있다고 전했다”면서도 “이 보장이 미국이 일본과 한국, 필리핀 등 동맹국들과 맺은 것과 유사한 공식 조약이 될지 아니면 단순히 양당 간의 약속을 보여주기 위한 표결이 될지는 언급하지 않았다”고 전했다.
볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령도 이날 독일 베를린에서 한 기자회견에서 미국과의 협상 결과에 대해 “군이 작업 중인 세부사항을 봤는데 초안이지만 좋아 보인다”고 말했다. 그러면서도 영토 문제에는 이견이 있다고 덧붙였다.
트럼프 대통령도 백악관에서 열린 행사에서 우크라이나 전쟁과 관련해 “지금이 그 어느 때보다도 (종전에) 가까워져 있다고 생각한다”고 말했다.
트럼프는 젤렌스키 우크라이나 대통령, 유럽 정상들과의 통화 사실을 알리며 “우리는 길게 논의했고 상황은 잘 진행되고 있는 것처럼 보인다”고 설명했다. 또 “우리는 점점 (종전에) 가까워지고 있다. 유럽 정상들로부터 막대한 지지를 받고 있다. 그들 역시 이 전쟁이 끝나길 원한다”고 덧붙였다. 위트코프와 쿠슈너를 추가 논의가 필요할 경우, 러시아를 방문하는 방안도 검토하고 있다.
유럽 정상들도 긍정적 전망을 나타냈다. 프리드리히 메르츠 독일 총리는 이날 기자회견에서 “우리는 상당한 외교적 모멘텀을 목격하고 있다. 이는 2022년 2월 24일 전쟁이 시작한 이후 가장 큰 것일 수 있다”며 “이제 우크라이나를 위한 진정한 평화 프로세스의 기회를 얻게 됐다”고 말했다.
다만 최대 난제인 우크라이나의 영토 양보 문제는 여전히 남아 있다. 우크라이나는 러시아가 아직 점령하지 못한 도네츠크주 등을 먼저 포기하는 것은 불가능하다는 입장이다. 러시아는 도네츠크주 등 우크라이나 동부 돈바스 지역을 양보하라고 압박하고 있다.
