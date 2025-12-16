명품시계는 못 찾은 듯…통일교 등 압수수색 15시간만 종료
경찰이 정치권 인사들의 통일교 금품 수수 의혹과 관련해 10곳을 동시다발 압수수색을 했지만, 의혹의 핵심 물증으로 꼽히는 명품시계는 확보하지 못한 것으로 알려졌다.
경찰은 압수수색에서 확보한 회계 장부와 휴대전화, 전산 자료 등을 토대로 금품이 오간 의심 정황을 확인해 나갈 방침이다.
16일 경찰청 특별전담수사팀에 따르면 전날 오전 9시쯤 시작된 압수수색은 자정을 넘겨 15시간40분 만인 이날 오전 0시40분쯤 종료됐다.
전담팀은 뇌물수수 혐의 피의자인 전재수 전 해양수산부 장관의 자택 및 의원실을 수색했으나 통일교 측으로부터 받았다는 의혹이 제기된 명품시계를 현재까지 발견하지 못한 것으로 전해졌다.
오전 11시20분쯤 시작된 전재수 의원실 압수수색은 오후 3시5분 종료됐다.
정치자금법 위반 혐의를 받는 임종성 전 더불어민주당 의원·김규환 전 미래통합당 의원의 자택, 김 전 의원의 대한석탄공사 사장 집무실 등도 수색이 이뤄졌다.
전 전 장관의 경우 2018년 무렵 현금 2000만원과 1000만원 상당의 고가 명품시계, 임·김 전 의원은 2020년 4월 총선 무렵 각각 약 3000만원의 금품을 받은 혐의가 영장에 기재된 것으로 전해졌다.
경찰은 확보한 이들 3명의 휴대전화와 PC 파일 등을 디지털 포렌식 할 방침이다. 분석 결과를 토대로 조만간 소환 조사도 이뤄질 것으로 전망된다.
경찰은 금품을 공여한 의혹을 받는 통일교도 압수수색했다. 경기 가평 통일교 천정궁, 서울 용산구 통일교 서울본부, 서울구치소 내 한학자 통일교 총재와 윤영호 전 세계본부장 수용실, 통일교 산하단체 천주평화연합(UPF) 사무실 등을 압수수색하고 2018년 무렵의 보고·회계자료를 확보했다.
앞서 김건희 여사의 여러 의혹은 수사하는 민중기 특별검사팀의 경우 지난 7월 천정궁에서 20대 대선 전후인 2021년 자료를 집중적으로 가져간 바 있다. 지금은 금품이 전달된 때로 추정되는 2018년부터로 압수 범위를 넓힌 것이다. 윤 전 본부장이 전 전 장관 등에게 금품을 줬다고 진술한 시기는 2018~2020년이다.
관건은 당시 특검팀이 한 총재 개인금고에서 발견하고도 별다른 조처를 하지 않은 것으로 알려진 280억원 상당의 현금 뭉치와 관련한 자료가 얼마나 확보됐는지다. 그러나 통일교 자료 분량이 방대한 데다 보존 연한이 지난 것도 많아 자료 확보는 쉽지 않은 것으로 전해졌다.
