서울 향하던 MZ가 정착한 ‘뜻밖의 도시’
코로나19 팬데믹 전후 8년간 MZ세대(20~39세)의 인구 이동 지도가 요동쳤다. 수도권의 경우 ‘인서울’ 선호가 늘었고, 비수도권에서는 젊은 층 이탈이 구조화되는 양상이 뚜렷했다. 수도권 지역 외에 최근 4년간 MZ세대 순유입이 이뤄진 지역은 세종·충남·대전으로 나타났다.
16일 리더스인덱스는 국가데이터처 자료를 바탕으로 이 같은 내용이 담긴 팬데믹 이전 4년(2018~2021년)과 이후 4년(2022~2025년 10월)의 MZ세대 인구 이동을 비교·분석한 결과를 발표했다.
최근 4년간 MZ세대 순유입이 나타난 광역단체는 경기·서울·인천·세종·충남·대전 등 6곳으로 집계됐다.
서울과 경기는 팬데믹 이전에도 MZ세대 유입이 이어졌던 지역이지만 이후 흐름은 엇갈렸다. 경기는 MZ세대 유입 규모가 30만명대에서 10만명대로 줄며 증가세가 둔화했지만, 서울은 2만5000여명에서 7만7000여명으로 200% 넘게 늘었다.
서울은 높은 주거·생활비에도 일자리, 교육, 문화 등 접근성이 결정적 요인으로 작용하면서 총인구 감소에도 MZ세대만 증가했다.
인천은 전국에서 가장 극적인 변화를 보였다. 팬데믹 이전 4년간 MZ세대 547명이 순유출됐으나, 이후 4년간 4만6245명 순유입으로 전환돼 증가율이 8500%를 넘었다.
리더스인덱스는 “서울 접근성과 신규 주택 공급, 상대적으로 낮은 주거비 부담이 복합적으로 작용한 결과로 분석된다”고 설명했다.
중부권 일부 지역도 반전에 성공했다. 세종과 충남, 대전은 팬데믹 이전에는 MZ세대 순유출 지역이었으나, 이후에는 순유입으로 돌아섰다.
특히 대전은 총인구는 감소세를 이어갔지만, MZ세대만은 늘었다. 유성구가 신도시 개발과 정주 환경 개선 등을 기반으로 MZ세대 유입을 이끌었다고 평가된다.
반면 경남·경북·부산·대구·광주·전남·전북·울산·강원 등 다수 광역단체는 팬데믹 전후 MZ세대 순유출이 지속했다.
경상권은 전국에서 MZ세대가 가장 많이 빠져나간 지역이었다. 경남은 코로나 전후 모두 5만명대 순유출로 최다 이탈 지역이었으며 경북이 2위, 부산이 3위였다.
제주는 팬데믹 이전 4년간 MZ세대가 4150명 증가했으나, 이후에는 6018명 감소로 돌아서며 전국 최대 감소율(-249%)을 기록했다.
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr
