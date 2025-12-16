美 상무, 고려아연 제련소 건설 계획에 “큰 승리”…테네시주도 “최대 투자” 환영
테네시주 주지사 “수백개의 새로운 일자리로 지역 번영”
빌 해거티 상원의원 “한국처럼 신뢰할 수 있는 동맹이 트럼프에 힘 실어줘”
하워드 러트닉 미국 상무장관이 15일(현지시간) 고려아연의 미국 테네시주 제련소 건설 계획에 대해 “미국의 큰 승리”라고 밝혔다. 테네시주도 “테네시주 역사상 가장 큰 단일 민간 기업 투자”라고 환영했다.
러트닉 장관은 이날 엑스에 올린 성명을 통해 “트럼프 대통령은 국가 안보를 강화하고 산업 기반을 재건하며 외국 공급망 의존을 끝내는 획기적인 핵심광물 계약을 체결했다”고 설명했다.
러트닉은 이어 “오늘 우리는 고려아연과 협력해 미국 테네시주에 최첨단 핵심 광물 제련·가공 시설을 건설하는 대규모 투자를 발표했다”며 “이 시설은 연간 54만t의 핵심 소재를 미국 내에서 생산하게 된다”고 강조했다.
러트닉은 해당 광물이 국방 시스템과 반도체, 인공지능(AI), 양자컴퓨팅 등 미래 기술의 핵심이라고 평가했다. 그러면서 “갈륨, 게르마늄, 인듐, 안티몬, 구리, 은, 금, 아연과 더 많은 것들이 모두 미국 땅에서 생산돼 전투기와 위성부터 반도체 제조공장과 전력망까지 모든 것을 뒷받침한다”고 했다.
러트닉은 이어 “2026년부터 미국은 고려아연의 확대된 글로벌 생산에 우선 접근권을 확보해 미국 안보와 제조업을 최우선에 둘 것”이라고 덧붙였다. 그러면서 “이것이 바로 우리가 승리하는 방식”이라며 “여기서 만들고 공급망을 확보하며 훌륭한 일자리를 창출하고 미국을 산업 및 기술 리더로 유지하는 것”이라고 말했다.
테네시주는 보도자료에서 고려아연이 향후 5년간 클락스빌 등에 740개의 일자리를 창출할 계획이라고 밝혔다. 빌 리 테네시주 주지사는 “수백 개의 새로운 일자리는 앞으로 여러 세대에 걸쳐 이 지역 전체의 경제적 번영을 이끌 것”이라며 “고려아연이 테네시의 고도로 숙련된 노동력과 협력해 지속적 성공을 거둘 것이라고 확신한다”고 말했다.
빌 해거티 상원의원도 고려아연의 계획에 대해 “단순한 경제적 승리를 넘어 지정학적으로도 전략적인 성과”라며 “한국과 같은 신뢰할 수 있는 동맹국과 협력해 미국의 경제 안보를 회복하려는 트럼프 대통령의 노력에 직접적으로 힘을 실어주는 것”이라고 환영했다.
고려아연은 앞서 이사회를 열어 제련소 건설 투자안을 의결했다. 고려아연은 미국 국방부·상무부와 파트너십을 체결해 테네시주 클락스에 65만㎡의 대규모 제련소 건설을 위한 공동 투자에 나선다. ‘미국 제련소(U.S. Smelter)’로 이름 붙여진 이번 프로젝트의 예상 투자액은 총 10조9500억원이다. 미국 ‘칩스법’에 따라 상무부는 최대 약 3000억원 규모의 보조금을 지원한다. 제련소는 내년 건설에 착수해 2029년부터 단계적으로 상업 가동을 시작한다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사