美 상무, 고려아연 제련소 건설 계획에 “큰 승리”…테네시주도 “최대 투자” 환영

테네시주 주지사 “수백개의 새로운 일자리로 지역 번영”

빌 해거티 상원의원 “한국처럼 신뢰할 수 있는 동맹이 트럼프에 힘 실어줘”

하워드 러트닉 미국 상무장관이 지난 14일(현지시간) 유대교 명절인 하누카를 기념하기 위한 '메노라 점등식'에서 연설하고 있다. 연합뉴스

갈륨, 게르마늄, 인듐, 안티몬, 구리, 은, 금, 아연과 더 많은 것들이 모두 미국 땅에서 생산돼 전투기와 위성부터 반도체 제조공장과 전력망까지 모든 것을 뒷받침한다”고 했다.

이것이 바로 우리가 승리하는 방식”이라며 “여기서 만들고 공급망을 확보하며 훌륭한 일자리를 창출하고 미국을 산업 및 기술 리더로 유지하는 것”이라고 말했다.

고려아연은 앞서 이사회를 열어 제련소 건설 투자안을 의결했다. 고려아연은 미국 국방부·상무부와 파트너십을 체결해 테네시주 클락스에 65만㎡의 대규모 제련소 건설을 위한 공동 투자에 나선다.

‘미국 제련소(U.S. Smelter)’로 이름 붙여진 이번 프로젝트의 예상 투자액은 총 10조9500억원이다.