올해 가장 못 한 일은 ‘재태크’…잘 한 일은 ‘이것’

입력:2025-12-16 06:14
롯데멤버스 제공

올해 가장 잘한 일은 ‘가족과 함께 시간을 보낸 것’이고 가장 못 한 일은 ‘재테크’라는 설문 조사 결과가 나왔다.

롯데멤버스는 지난달 20~22일 리서치 플랫폼 ‘라임’을 통해 전국 성인 1000명을 대상으로 설문 조사한 결과를 16일 발표했다.

조사 대상의 28%(중복응답)는 올해를 돌아봤을 때 가장 잘한 일로 ‘가족과 보낸 시간’을 꼽았다. ‘주기적인 운동’(27.2%), ‘친구·지인과 보낸 시간’(14.1%) 등의 답변이 그 뒤를 이었다.

가장 못 한 일로는 ‘재테크’(23.7%·중복응답)라는 답변이 많았다.

연말 선호하는 선물은 ‘현금·상품권’이었다. 현금이나 상품권을 주고 싶다는 응답과 받고 싶다는 응답은 각각 35.6%, 41.5%로 조사됐다.

이외의 주고 싶은 선물은 건강식품(8.2%), 의류(5.5%), 목도리·장갑(5.1%)이고, 받고 싶은 선물은 정보기술(IT) 기기(6.7%), 주얼리(5%), 의류(4.5%) 등이었다.

조사 대상의 43.3%는 연말에 휴식이나 여행 등의 계획을 세웠다고 답했다. 지난해보다 12.9% 포인트 상승한 수치다.

계획으로는 ‘집에서 휴식’(41.3%·중복응답)이라는 답변이 가장 많았고 국내 여행(39.5%), 연말 파티(33%), 문화생활(29.6%), 해외여행(19.6%) 등의 응답이 뒤를 이었다.

계획하는 여행지로는 국내는 제주(32.2%), 강릉·속초(20.5%), 부산(13.5%), 대전(5.3%) 순으로 나타났다. 지난해 말에는 강릉·속초(18%), 서울(11.5%), 제주·포항(각 9%)이었으나 국내 여행지 선호도가 바뀌었다.

해외 여행지로는 일본(45.9%), 동남아(28.2%), 유럽(7.1%), 미주(5.9%)가 꼽혔다. 지난해 동남아(25.6%), 일본(24.4%), 미주(16.7%), 유럽(15.6%)과 비교해 순위가 달라졌다.

박민지 기자 pmj@kmib.co.kr

