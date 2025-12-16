장지후 “뮤지컬 ‘렌트’의 주연 대신 조연이 탐났던 이유요?”

앞서 두 시즌에서 로저 역 맡은 데 이어 이번에 콜린 역으로 출연

내년 2월 22일까지 코엑스아티움서 공연… 15주년 맞아 휴식 예정

뮤지컬 ‘렌트’에서 콜린 역으로 출연 중인 배우 장지후. (c)신시컴퍼니

올해 데뷔 15년 차인 뮤지컬 배우 장지후(37)는 현재 ‘렌트’(~내년 2월 22일 코엑스아티움)에 세 번째 출연 중이다. 앞서 2020년과 2023년엔 주연인 로저 역으로 나왔지만, 이번엔 조연인 콜린 역을 맡았다. 하지만 최근 코엑스아티움에서 만난 그는 “드디어 오랫동안 원하던 역할을 맡았다”고 웃었다.



푸치니의 오페라 ‘라보엠’을 현대화한 ‘렌트’는 미국 뉴욕 이스트 빌리지를 배경으로 가난한 예술가들의 삶을 그렸다. 극본, 작사, 작곡 등 작품의 전반을 맡은 조나단 라슨(1960~1996)의 자전적 뮤지컬이기도 하다. 1996년 미국 브로드웨이 초연돼 내년 30주년을 앞두고 있다. 국내에선 2000년 초연을 시작으로, 이번 시즌으로 십연을 맞는다.



장지후는 2020년 ‘렌트’의 팔연에 콜린으로 오디션을 준비했다. 컴퓨터 프로그래머로 대학 강사인 콜린은 따뜻한 심성의 소유자다. 에이즈 환자인 그는 같은 에이즈 환자인 엔젤을 만나 사랑에 빠진다. 그런데, 연출가는 장지후에게 에이즈에 걸린 뒤 방황하는 기타리스트 로저 역을 제안했다. 그리고 2023년 ‘렌트’의 구연에서도 장지후는 로저로 캐스팅됐다. 그는 “대학 시절 학교에서 ‘렌트’를 공연했는데, 그때 맡았던 역할이 바로 콜린이다. 당시 뜨거운 열정으로 씨름했던 캐릭터여서 첫사랑처럼 느껴진다”고 밝혔다.



장지후(왼쪽)가 콜린 역으로 출연한 뮤지컬 ‘렌트’. (c)신시컴퍼니

올해 ‘렌트’에서 콜린을 연기하기 위해 그는 두 작품을 고사했다. 이토록 콜린 역할을 원하는 이유가 뭘까. 그는 “콜린은 선하고 순수한 인물이다. 또 호기심도 많다. 나랑 맞닿아 있는 부분이 많다”면서 “다음에 또다시 콜린 역으로 캐스팅 제안이 오면 기꺼이 에너지를 쏟을 자신이 있다”고 피력했다. 그러면서 “두 시즌 동안 로저를 연기하다 보니 이번에 로저에서 벗어나는 게 쉽지 않았다. 로저 역의 배우가 노래를 부르면 나도 모르게 같이 흥얼거리게 된다”면서 “그래서 이번 공연에서 가장 마음에 드는 관람평은 ‘로저가 생각나지 않는다’는 글이었다”고 웃었다.



장지후는 2010년 군 복무 시절 국방부가 제작한 뮤지컬 ‘생명의 항해’로 데뷔했다. 단국대 공연영화학부에서 뮤지컬을 전공한 그는 대학 졸업 후 호주에 워킹 홀리데이를 떠나기도 했지만 2016년 뮤지컬 ‘금강’으로 무대에 복귀했다. 이후 ‘벤허’ ‘노트르담 드 파리’ ‘더데빌’ ‘호프’ ‘데스노트’ ‘브로드웨이 42번가’ 등에 출연했다.



훤칠한 키, 다부진 체격, 선 굵은 연기, 중저음 목소리의 소유자인 그는 뮤지컬계에서 꾸준히 러브콜을 받는 주역급 배우다. ‘렌트’는 그에게 배우로서 전환점을 맞이한 작품이란다. 그 배경에는 연출가 앤디 세뇨르 주니어가 있다. 2006년, 2009년 브로드웨이 ‘렌트’ 내한 공연에 배우로 참여했던 앤디 세뇨르 주니어는 2020년부터 신시컴퍼니의 ‘렌트’ 연출로 내한하고 있다.



장지후가 출연 중인한 뮤지컬 ‘렌트’. (c)신시컴퍼니

“‘렌트’에 처음 출연할 때 연출가 앤디가 연습실에서 제게 말하고 싶지 않은 이야기를 꺼내도록 했어요. 당시 제가 맡은 로저가 과거의 상처 탓에 외로워하는 인물이기 때문에, 저의 연기를 위해 내면의 상처를 끄집어내려던 것이었습니다. 제겐 정말 힘든 시간이어서 눈물까지 흘렸습니다. 그런데, 그런 과정을 통해 연습이 단지 습관처럼 진행되는 것이 아니라 내 안을 꺼내보는 시간이 되어야 한다는 것을 배웠습니다. 배우로서 껍데기를 깨는 정말 특별한 시간이었어요. 뮤지컬 ‘렌트’는 제게 주어진 오늘의 삶이 소중하다는 것을 깨닫게 해줬어요. 그리고 제 존재 이유를 다시 생각하게 만들었습니다.”



그는 내년이면 데뷔 15주년을 맞는다. 그동안 숨 돌릴 틈 없이 달려온 그에게 최근 큰 변화가 생겼다. 바로 결혼이다. 아직 신혼여행도 못 갔다는 그는 “‘렌트’가 끝나면 여행도 가고, 쉬면서 충전하려고 한다”면서 “365개의 주제를 정해 매일 에세이도 써보고 싶다. 몸과 마음을 건강하게 만들어 다시 돌아오려고 한다”고 말했다.



뮤지컬 ‘렌트’에서 콜린 역으로 출연 중인 배우 장지후. (c)신시컴퍼니

장지영 선임기자 jyjang@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 올해 데뷔 15년 차인 뮤지컬 배우 장지후(37)는 현재 ‘렌트’(~내년 2월 22일 코엑스아티움)에 세 번째 출연 중이다. 앞서 2020년과 2023년엔 주연인 로저 역으로 나왔지만, 이번엔 조연인 콜린 역을 맡았다. 하지만 최근 코엑스아티움에서 만난 그는 “드디어 오랫동안 원하던 역할을 맡았다”고 웃었다.푸치니의 오페라 ‘라보엠’을 현대화한 ‘렌트’는 미국 뉴욕 이스트 빌리지를 배경으로 가난한 예술가들의 삶을 그렸다. 극본, 작사, 작곡 등 작품의 전반을 맡은 조나단 라슨(1960~1996)의 자전적 뮤지컬이기도 하다. 1996년 미국 브로드웨이 초연돼 내년 30주년을 앞두고 있다. 국내에선 2000년 초연을 시작으로, 이번 시즌으로 십연을 맞는다.장지후는 2020년 ‘렌트’의 팔연에 콜린으로 오디션을 준비했다. 컴퓨터 프로그래머로 대학 강사인 콜린은 따뜻한 심성의 소유자다. 에이즈 환자인 그는 같은 에이즈 환자인 엔젤을 만나 사랑에 빠진다. 그런데, 연출가는 장지후에게 에이즈에 걸린 뒤 방황하는 기타리스트 로저 역을 제안했다. 그리고 2023년 ‘렌트’의 구연에서도 장지후는 로저로 캐스팅됐다. 그는 “대학 시절 학교에서 ‘렌트’를 공연했는데, 그때 맡았던 역할이 바로 콜린이다. 당시 뜨거운 열정으로 씨름했던 캐릭터여서 첫사랑처럼 느껴진다”고 밝혔다.올해 ‘렌트’에서 콜린을 연기하기 위해 그는 두 작품을 고사했다. 이토록 콜린 역할을 원하는 이유가 뭘까. 그는 “콜린은 선하고 순수한 인물이다. 또 호기심도 많다. 나랑 맞닿아 있는 부분이 많다”면서 “다음에 또다시 콜린 역으로 캐스팅 제안이 오면 기꺼이 에너지를 쏟을 자신이 있다”고 피력했다. 그러면서 “두 시즌 동안 로저를 연기하다 보니 이번에 로저에서 벗어나는 게 쉽지 않았다. 로저 역의 배우가 노래를 부르면 나도 모르게 같이 흥얼거리게 된다”면서 “그래서 이번 공연에서 가장 마음에 드는 관람평은 ‘로저가 생각나지 않는다’는 글이었다”고 웃었다.장지후는 2010년 군 복무 시절 국방부가 제작한 뮤지컬 ‘생명의 항해’로 데뷔했다. 단국대 공연영화학부에서 뮤지컬을 전공한 그는 대학 졸업 후 호주에 워킹 홀리데이를 떠나기도 했지만 2016년 뮤지컬 ‘금강’으로 무대에 복귀했다. 이후 ‘벤허’ ‘노트르담 드 파리’ ‘더데빌’ ‘호프’ ‘데스노트’ ‘브로드웨이 42번가’ 등에 출연했다.훤칠한 키, 다부진 체격, 선 굵은 연기, 중저음 목소리의 소유자인 그는 뮤지컬계에서 꾸준히 러브콜을 받는 주역급 배우다. ‘렌트’는 그에게 배우로서 전환점을 맞이한 작품이란다. 그 배경에는 연출가 앤디 세뇨르 주니어가 있다. 2006년, 2009년 브로드웨이 ‘렌트’ 내한 공연에 배우로 참여했던 앤디 세뇨르 주니어는 2020년부터 신시컴퍼니의 ‘렌트’ 연출로 내한하고 있다.“‘렌트’에 처음 출연할 때 연출가 앤디가 연습실에서 제게 말하고 싶지 않은 이야기를 꺼내도록 했어요. 당시 제가 맡은 로저가 과거의 상처 탓에 외로워하는 인물이기 때문에, 저의 연기를 위해 내면의 상처를 끄집어내려던 것이었습니다. 제겐 정말 힘든 시간이어서 눈물까지 흘렸습니다. 그런데, 그런 과정을 통해 연습이 단지 습관처럼 진행되는 것이 아니라 내 안을 꺼내보는 시간이 되어야 한다는 것을 배웠습니다. 배우로서 껍데기를 깨는 정말 특별한 시간이었어요. 뮤지컬 ‘렌트’는 제게 주어진 오늘의 삶이 소중하다는 것을 깨닫게 해줬어요. 그리고 제 존재 이유를 다시 생각하게 만들었습니다.”그는 내년이면 데뷔 15주년을 맞는다. 그동안 숨 돌릴 틈 없이 달려온 그에게 최근 큰 변화가 생겼다. 바로 결혼이다. 아직 신혼여행도 못 갔다는 그는 “‘렌트’가 끝나면 여행도 가고, 쉬면서 충전하려고 한다”면서 “365개의 주제를 정해 매일 에세이도 써보고 싶다. 몸과 마음을 건강하게 만들어 다시 돌아오려고 한다”고 말했다.장지영 선임기자 jyjang@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지