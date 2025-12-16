경기도교육청, 교육시설 하자관리 민관 협력 모델 구축
경기도교육청이 전국 최초로 교육시설 하자관리 민관 협력 모델을 구축하고 제도 정착을 위한 첫걸음을 내디뎠다.
경기도교육청은 지난 15일 올해 추진한 하자관리 업무 개선 성과를 담은 ‘시설공사 하자관리 모니터링단 특별전담 조직(TF) 결과 보고서’를 발표했다.
보고서는 자문위원, 교육청, 학교 관계자 등 총 22명으로 구성된 특별전담 조직의 활동을 중심으로 교육시설 하자관리 혁신을 위한 구체적인 실천 사례를 담고 있다. 아울러 향후 하자검사 용역 확대 방안과 집행 방식의 효율화 방향도 제시했다.
도교육청은 앞서 수원, 안산, 평택, 화성오산 등 4개 지역에서 하자검사 용역 시범사업을 실시했다. 그 결과 하자 검출률이 높아지는 등 현장 실효성이 확인됐다고 설명했다.
특히 대한건축사협회 경기도건축사회와 업무협약(MOU)을 체결하고 25개 교육지원청에서 민관합동 지도점검을 진행해 하자 점검의 전문성과 객관성을 동시에 확보했다.
전문기관이 수행한 하자 검사는 교육시설통합정보망으로 통합 관리해 하자보수 누락을 방지하고 시설 예산 낭비를 줄이는 효과를 거둔 것으로 나타났다. 이와 함께 업무 절차 표준화, 하자 유형 분석, 통합정보망 기능 개선 등을 추진하며 데이터 기반 하자관리 체계로 전환했다.
도교육청 관계자는 “2026년부터 민관 협력 하자관리 모델을 단계적으로 확대 적용해 교육시설의 안전성과 품질을 높일 계획”이라며 “체계적인 하자관리 모델을 구축한 만큼 향후 전국적인 벤치마킹 사례로 확산될 가능성도 기대된다”고 밝혔다.
의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
