동두천시, 희망2026나눔캠페인 출발…사랑의 온도탑 제막
경기 동두천시가 희망2026나눔캠페인의 시작을 알리는 사랑의 온도탑 제막식을 열고 본격적인 나눔 모금에 들어갔다.
동두천시는 지난 12일 시청 대회의실에서 박형덕 동두천시장과 시의회 의장 및 의원, 경기북부 사회복지공동모금회 관계자, 지역 기업·단체·시민 등 40여명이 참석한 가운데 ‘사랑의 온도탑’ 제막식을 개최했다고 15일 밝혔다.
이번 행사는 경기북부 사회복지공동모금회(경기북부 사랑의열매)가 주최하는 희망2026나눔캠페인의 출발을 알리고, 시민과 기업, 단체의 자발적인 참여를 통해 지역 내 나눔문화를 확산하기 위해 마련됐다. 캠페인은 ‘행복을 더하는 기부, 기부로 바꾸는 동두천시’를 슬로건으로 진행된다.
동두천시청에 설치된 사랑의 온도탑은 모금 실적에 따라 온도가 올라가는 방식으로 운영되며, 목표 금액 달성 시 100도를 기록하게 된다. 동두천시는 이번 집중 모금 기간 동안 목표액을 3억6000만원으로 설정했다.
이날 제막식과 함께 기부 전달식도 이어졌다. 동두천시청과 동두천시의회가 각각 100만원을 기부한 것을 시작으로, 동두천중앙새마을금고 500만원, 서일전선㈜ 300만원, 동두천시 지역사회보장 실무협의체 300만원, NH농협은행 동두천시지부 100만원, 동양대학교 늘사랑회 100만원 등이 참여하며 나눔의 의미를 더했다.
박형덕 시장은 “어려운 이웃들에게 어느 때보다 따뜻한 손길이 필요한 시기”라며 “지역을 사랑하는 마음으로 모인 시민과 단체, 기업의 정성이 큰 희망이 될 수 있도록 많은 관심과 참여를 부탁드린다”고 말했다.
한편, 희망2026나눔캠페인은 2026년 1월 31일까지 진행되며, 기부 참여는 동두천시청 복지정책과 또는 각 동 행정복지센터를 통해 누구나 할 수 있다.
동두천=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사