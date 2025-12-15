더불어민주당 고양시갑, 당무감사 1위 ‘종합최우수상’

전국 254개 지역위원회 중 1위 평가



더불어민주당 고양시갑 지역위원회는 2025년 더불어민주당 당무감사에서 전국 254개 지역위원회 중 1위를 차지해 ‘종합최우수상’을 수상했다. 더불어민주당 고양시갑 지역위원회 제공

시상식은 지난 14일 국회 의원회관에서 열린 더불어민주당 창당 70주년 기념 ‘제1회 당원의 날’ 민주대상 시상식에서 진행됐으며, 김성회 국회의원이 고양시갑 지역위원장 자격으로 상을 받았다.