더불어민주당 고양시갑, 당무감사 1위 ‘종합최우수상’
전국 254개 지역위원회 중 1위 평가
더불어민주당 경기도당 고양시갑 지역위원회는 2025년 더불어민주당 당무감사에서 전국 254개 지역위원회 중 1위로 평가받아 ‘종합최우수상’을 수상했다고 15일 밝혔다.
시상식은 지난 14일 국회 의원회관에서 열린 더불어민주당 창당 70주년 기념 ‘제1회 당원의 날’ 민주대상 시상식에서 진행됐으며, 김성회 국회의원이 고양시갑 지역위원장 자격으로 상을 받았다.
이번 당무감사는 전국 지역위원회의 당무 전반을 대상으로 지역위원회 및 각급위원회 구성, 상무위원회·운영위원회 운영, 당원 교육과 참여, 민원 및 의견 수렴 체계 등을 종합적으로 평가했다. 그 결과 전국 254개 지역위원회 가운데 9곳이 우수지역위원회로 선정됐으며, 고양시갑 지역위원회가 종합 평가에서 최고점을 받았다.
김성회 의원은 수상 소감에서 “창당 70주년을 맞아 처음 열리는 당원의 날 행사에서 전국 종합최우수상을 받게 돼 더욱 뜻깊다”며 “지난 16년간 원외 지역위원회라는 쉽지 않은 조건 속에서도 고양시갑을 지켜주신 선배 당원들과 동지들께 깊이 감사드린다”고 밝혔다. 이어 “이번 수상은 특정 개인의 성과가 아니라 당원 한 분 한 분의 헌신과 희생이 쌓여 만들어진 결과”라고 강조했다.
김 의원은 고양시갑 지역위원회 운영 원칙으로 ‘지역위원회 민주화’를 꼽으며 “대의원은 당원 상호 추천으로 선출하고, 각급 위원장은 위원들의 직접 선거로 뽑는 방식으로 당원 참여 기반을 강화해왔다”고 설명했다. 또 “토론하고 고민하고 실천하는 지역위원회로 계속 발전해 나가며, 서민과 중산층의 정당인 더불어민주당이 지역 현장에서 단단히 뿌리내릴 수 있도록 든든한 역할을 하겠다”고 밝혔다.
김성회 의원의 특별보좌관이자 고양시장 출마를 준비 중인 장제환 더불어민주당 정책위부의장도 이번 수상에 의미를 부여했다.
장 부의장은 “고양시갑 지역위원회의 성과는 정치가 시민과 당원으로부터 시작돼야 한다는 원칙이 현장에서 실천되고 있다는 증거”라며 “함께 성장하는 고양시를 만들기 위해 늘 현장에서 답을 찾는 정치로 보답하겠다”고 전했다.
고양=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사