춤과 전시의 만남…융합 예술 프로젝트 전시 개최
‘Epilogue : Movement Exhibition’
18~23일 갈산문화예술센터서 열려
무용 기반 융합예술단체 ‘팀 에필로그’가 오는 18일부터 23일까지 서울 양천구 갈산문화예술센터 전시실에서 새로운 융합 예술 프로젝트 ‘Epilogue : Movement Exhibition’을 선보인다.
이번 전시는 춤의 움직임을 시각적 결과물로 확장하는 독창적 형식으로 기획됐으며, 퍼포먼스와 전시가 하나의 흐름으로 이어지는 새로운 예술 경험을 제안한다.
참여 예술인은 임진석과 윤강현으로, 스트릿댄스와 현대무용을 기반으로 한 퍼포먼스 작업을 통해 ‘움직임이 그림이 되는 순간’을 무대 위에서 실시간으로 구현한다.
두 예술가는 움직임의 속도, 호흡, 선의 궤적을 회화적 요소로 전환하며, 춤을 하나의 예술적 도구이자 시각적 언어로 확장하는 시도롤 선보인다.
전시는 퍼포먼스 이후 남겨진 흔적을 작품으로 전개하는 방식으로 구성된다. 무용수의 동선과 리듬이 캔버스에 기록되며, 퍼포먼스가 끝난 자리에서 또 다른 예술적 서사가 시작되는 구조다. 관객은 움직임의 생성과 소멸, 그리고 그 이후에 남겨진 시각적 잔상을 한 공간 안에서 경험하게 된다.
이번 전시의 연출을 담당한 임진석은 “이번 전시는 춤이 가진 생동감을 시각적 예술로 확장하는 첫 공식 프로젝트”라며 “움직임이 사라지지 않고, 새로운 형식의 예술로 남아 이어지는 과정을 관객과 함께 나누고 싶다”고 전했으며 무용수 윤강현은 “이번 프로젝트를 기반으로 다양한 예술 장르와의 융합적 시도를 이어가고 싶다”고 말했다.
양천구 문화진흥기금 지원사업을 통해 진행된 이번 전시 중 12월 20일에는 현장에서 무용의 시각 예술화를 실현하는 드로잉 퍼포먼스가 진행될 예정이며, 이를 통해 이들의 창작 방향을 본격적으로 보여주는 새로운 무대가 될 예정이다.
박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사