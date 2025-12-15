남부발전, 창문에 붙이는 태양광 실증 본격화… 도심형 한계 도전
유기태양전지 기반 창호형 BIPV 실증
발전량·투광성·냉난방 효과까지 검토
고층건물 적용 가능성, 내년까지 점검
도심 고층 건물의 유리창이 발전 설비로 활용될 수 있을지에 대한 실증이 본격적으로 시작됐다. 설치 공간과 경관 문제로 한계를 보여온 도심형 태양광의 대안이 될 수 있을지 관심이 쏠린다.
한국남부발전은 15일 한국재료연구원과 공동으로 개발 중인 ‘창호형 건물일체형 태양광(BIPV)’ 기술의 실증에 착수했다고 밝혔다. 남부발전은 이날 신세종빛드림본부 대회의실 창문에 ‘윈도우솔라필름’을 부착하고, 실제 건물 환경에서 성능 검증에 들어갔다.
이번에 실증에 들어간 창호형 BIPV는 유기태양전지를 기반으로 한 고투광 태양광 필름으로, 기존 BIPV와 달리 유연성과 투명성을 갖춘 것이 특징이다. 창문의 기능을 유지한 채 탈부착이 가능해 고층 건물과 도심 밀집 지역에도 적용할 수 있다는 점에서 차세대 도시형 태양광 기술로 주목받고 있다.
남부발전과 재료연은 지난해 9월 연구개발 협약을 체결한 이후 국내 최초로 유기태양전지와 스마트윈도우 기술을 접목한 윈도우솔라필름을 공동 개발해 왔다. 이번 실증에서는 일사량에 따른 발전량과 가시광선 투과율, 창호 적용에 따른 냉난방 부하 변화 등을 종합적으로 분석할 계획이다. 실증 기간은 내년 9월까지다.
기술이 상용화될 경우 태양광 발전을 통한 전력 생산과 함께 실내로 유입되는 빛과 열을 조절해 건물 에너지 효율을 높일 수 있을 것으로 기대된다. 옥상이나 외벽 설치가 어려운 도심 건물에서도 태양광 적용 범위를 넓힐 수 있다는 점에서 탄소중립형 건축으로의 전환 가능성도 제기된다.
이날 실증 착수 행사에는 김준동 남부발전 사장과 최철진 한국재료연구원 원장, 기후에너지환경부 관계자 등이 참석했다. 정부는 공공기관과 연구 기관이 참여하는 이번 실증이 향후 태양광 산업 고도화와 도심형 에너지 전환에 기여할 수 있을 것으로 보고 있다.
남부발전은 이번 실증 결과를 토대로 창호형 BIPV의 기술적 완성도를 높이고, 향후 적용 범위 확대 여부를 검토할 계획이다. 도심 속 건물이 에너지를 소비하는 공간을 넘어 생산 거점으로 전환될 수 있을지, 이번 실증 결과에 업계의 관심이 쏠리고 있다.
