울산시, 도시 기반 구축에 2088억원 투입
도로·주거·경관 정비로 정주 여건 개선
청년임대·빈집정비, 생활환경 전반 손본다
2028정원박람회 대비 도시 경쟁력 강화
울산시가 교통망 확충과 공공주택 공급, 도시경관 개선을 아우르는 대규모 도시 기반 정비에 나선다. 도로와 주거, 생활환경 전반을 동시에 손보는 방식으로 지속 가능한 도시 성장의 토대를 마련하겠다는 구상이다.
울산시는 내년도 건설·주택 분야에 총 2088억원을 투입해 도시 기반 구축 사업을 추진한다고 밝혔다. 이와 함께 청량초 증축 지원을 위한 학교용지 부담금 100억원을 포함한 특별회계 124억원을 편성하고 빈집 정비 강화를 위한 도시·주거환경정비 기금 17억원도 조성했다.
이번 예산은 이동 편의 개선과 정주 여건 강화에 초점을 맞췄다. 도로 건설 분야에는 823억원을 투입해 지역 간 연계성을 높이고 교통 여건을 개선한다. 농소와 강동권 관광·주거지역을 잇는 ‘농소~강동 간 도로 개설 사업’을 비롯해 신현교차로~옛 강동중 구간 도로 확장, 국지도 69호선 개량 사업 등이 포함됐다. 노후도로 구조 개선과 보행 환경 정비도 병행된다.
건축·주거 분야에는 904억원이 편성됐다. 저소득층 임차료 지원과 주택 개보수 등에 661억원을 투입하고, 달동·삼산동 등 도심 지역에 청년임대주택 150호를 공급한다. 민간 참여형 신축매입약정 임대주택 118호도 함께 추진해 주거 안정과 건설경기 활성화를 동시에 도모한다. 신혼부부 주거 지원과 청년 주거비 지원 사업에도 91억원이 투입된다.
도시경관 개선에도 힘을 싣는다. 태화강 교량과 지하차도 경관 개선, 원도심 노후 주거지 환경 개선에 179억원을 투입한다. 2028 울산국제정원박람회를 앞두고 태화강 교량 경관 디자인 개선과 야간 조명 정비를 추진하고, 강남·강북 지하차도 경관 개선 사업도 이어간다. KTX 울산역 번영탑 야간 조명 개선을 통해 도시 관문 이미지 제고도 꾀한다.
정주 여건 개선을 위한 생활 밀착형 사업도 포함됐다. 층간소음 방지매트 설치 지원 대상을 1자녀 이상 가정으로 확대하고, 지원 금액도 상향한다. 지역주택조합 조합원과 전세사기 피해자를 위한 주택 피해·고충 상담 지원센터 운영을 이어가고, 부동산 강좌도 확대한다. 여성안심귀갓길 조성을 위한 LED 도로명판 설치 사업도 추진된다.
울산시는 이번 투자를 통해 도시 기능을 전반적으로 정비하고, 주거와 이동, 생활환경이 균형을 이루는 도시 구조를 구축한다는 방침이다.
이재업 시 건설주택국장은 “도시 기반을 지속적으로 개선해 시민 삶의 질을 높이고, 지역의 성장 동력을 강화해 나가겠다”고 밝혔다.
윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
