한국선급, 북극항로 대비 ‘폴라 코드’ 기술검토 서비스 개시

극지 운항 규제 이행, 실무 부담 줄인다

운항평가·매뉴얼 작성까지 기술 지원

북극항로 대비 산업계 대응 체계 강화

KR 부산본사 전경./사진=한국선급 제공

북극항로 활용 논의가 본격화하는 가운데 극지 해역 운항 선박에 적용되는 국제 기준 이행을 돕는 기술 지원 체계가 마련된다.



한국선급(KR)은 국제해사기구(IMO)의 ‘극지 해역 운항 선박에 대한 국제 코드(폴라 코드·Polar Code)’에 기반한 기술검토 서비스 ‘KR-폴라 어시스트(KR-POLAR ASSIST)’를 구축하고, 내년 1월 1일부터 공식 개시한다고 15일 밝혔다.



폴라 코드는 빙해 환경과 저온 조건 등 극지 해역 특유의 위험 요인을 고려해 선주가 운항 평가를 수행하고, 극지해역 운항 매뉴얼(PWOM)을 작성하도록 규정한 국제 기준이다. 그러나 극지 운항 경험과 참고 자료가 제한적인 탓에 선주들이 관련 의무를 자체적으로 이행하는 데에는 실무적 부담이 크다는 지적이 이어져 왔다.



최근 기후 변화와 글로벌 물류 다변화 흐름 속에서 북극항로 활용 가능성에 대한 국제적 관심이 커지고, 정부 역시 북극항로 개척과 극지 운항 활성화를 주요 정책 과제로 추진하면서 산업계 전반에서는 폴라 코드 이행을 체계적으로 지원할 수 있는 기반 마련이 요구돼 왔다.



이에 KR은 선주들의 국제협약 이행 부담을 줄이고 극지 운항 준비를 실질적으로 뒷받침하기 위해 이번 서비스를 마련했다. KR-폴라 어시스트는 선박별 폴라 코드 적용 요건 분석, 극지 해역 운항 위험 요소 식별, 극지 해역 운항 매뉴얼 작성 가이드라인을 포함한 종합 기술 검토로 구성된다.



KR은 대상 선박과 운항 예정 해역에 대한 분석을 토대로 선박별 적용 요건을 정리한 보고서를 제공해, 선주가 극지 운항 시 예상되는 위험 요인과 경감 조치를 명확히 파악하고 신뢰성 있는 운항평가를 수행할 수 있도록 지원할 계획이다. 선주 요청 시에는 KR 전문 인력이 참여하는 위험 요소 식별(HAZID) 워크숍을 통해 극지 운항 중에 발생할 수 있는 위험과 대응 방안을 도출한다.



아울러 폴라 코드가 요구하는 구성 요건을 반영한 KR 가이드라인을 제공해 극지 해역 운항 매뉴얼을 보다 효율적이고 체계적으로 작성할 수 있도록 할 방침이다.



김경복 KR 부사장은 “이번 서비스는 극지 해역 운항 선박의 안전성을 높이고, 선주의 협약 이행 부담을 실질적으로 완화하는 데 목적이 있다”며 “앞으로도 국제 협약에 기반한 기술 지원 서비스를 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.



부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr



