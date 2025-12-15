하남시, 유관기관 화상회의 핫라인 가동…안전 협력 강화
경기 하남시가 연말연시 시민 안전을 위해 경찰·소방·교육지원청 등 지역 핵심 기관과의 협력 체계를 다시 가동했다.
15일 하남시에 따르면 시는 지난 11월 전국 최초로 도입해 효율성을 인정받은 ‘유관기관장 실시간 화상회의’를 지난 11일 열고 연말연시 안전 관리 방안을 논의했다.
회의에는 이현재 하남시장과 박성갑 하남경찰서장, 조천묵 하남소방서장, 윤상원 광주하남교육지원청 교육국장이 참석했다. 기관장들은 별도의 이동 없이 각자 집무실에서 화상으로 연결해 지역 현안을 신속하게 공유하고 협력 방안을 논의했다.
이날 주요 안건은 미사 문화의 거리 질서 유지, 한파 대비 취약계층 보호, 겨울철 폭설 대응 교통 대책, 아파트 지하주차장 전기차 화재 대응 등이다.
미사 문화의 거리 환경 개선과 관련해 하남시는 흡연 부스 관리와 담배꽁초 단속을 강화하기로 했으며, 하남경찰서는 소음 신고 시 즉각 출동하고 순찰을 확대해 시민 불편을 최소화하기로 했다.
한파에 취약한 계층 보호를 위해 하남경찰서와 하남소방서는 독거노인 등 위급 상황 신고를 최우선 처리하고, 하남시는 복지관과 동 기동순찰대와의 연락 체계를 유지해 안전 사각지대를 점검하기로 했다.
폭설에 대비한 교통 대책으로는 하남경찰서가 교통 마비 우려 구간의 신속한 제설을 요청했고, 하남시는 상습 정체 구간을 중심으로 선제적 제설 작업을 실시하기로 했다. 광주하남교육지원청도 학교 주변 제설에 협조해 학생들의 안전한 통학로 확보에 나선다.
이번 기관장 화상회의는 별도의 예산 투입 없이 기존 시스템을 활용해 기관장이 직접 소통하는 방식으로 운영된다. 이러한 협업 모델은 정부의 원스톱 민원서비스 취지에 부합하는 사례로 평가돼 지난 9월 국민권익위원회로부터 전국 모범 사례로 선정된 바 있다.
이현재 하남시장은 “시민 안전을 위해 모든 기관이 원팀으로 움직이는 것이 중요하다”며 “앞으로도 형식적인 절차를 줄이고 실질적인 협력을 통해 시민들이 안심할 수 있는 도시를 만들겠다”고 말했다.
하남=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사