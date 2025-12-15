한은, 연준 본뜬 ‘1년 점도표’ 도입 검토… “금리 예측 가능성 높인다”
한국은행이 기준금리 결정에 대한 시장의 예측 가능성을 높이기 위해 현행 3개월인 금리 전망(포워드 가이던스) 시계를 1년으로 넓히는 방안을 검토한다. 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 점도표(dot plot) 방식 금리 전망 역시 도입 검토 대상이다.
한은은 15일 서울 중구 한은 별관에서 열린 ‘한국은행 통화정책의 과제: 커뮤니케이션과 정책 수단’ 콘퍼런스에서 이 같은 계획을 공개했다. 기조연설을 맡은 신성환 금융통화위원은 “금통위도 시장 경제추제들이 저희가 생각하는 금리 경로에 맞춰진 기대 금리 경로를 형성할 수 있도록 최대한 많은 정보를 제공하고자 노력하고 있다”면서 “향후 통화정책 커뮤니케이션 방식을 보다 발전시켜 정책의 투명성과 예측 가능성을 높여 나가겠다”고 강조했다.
앞서 한은은 2022년 10월부터 금통위원들의 향후 3개월 내 기준금리 전망을 담은 3개월 금리 전망을 공개하기 시작했다. 기준금리에 대한 시장의 기대를 현실적으로 형성하고 시장금리 변동성을 완화하기 위한 목적이었다. 실제로 금리 전망 도입 이후 통화정책방향 결정 당일의 시장금리 변동성은 평균 0.04% 포인트에서 0.03% 포인트로 축소됐다. 김수현 전남대 교수와 황인도 한은 금융통화연구실장은 이날 발표에서 “금리 전망은 단기 채권 금리는 물론 장기 금리에도 유의미한 영향을 미치면서 시장의 기대를 효과적으로 관리했다”고 평가했다.
다만 전망 기간이 3개월에 그치다 보니 주요국 중앙은행에 비해 시계가 협소하다는 점은 한계로 지적됐다. 통화정책방향 회의 종료 후 한은 총재가 기자 간담회에서 직접 설명하는 ‘구두 설명’ 방식으로 전망을 제시하다 보니 소통 방식이 다소 직관적이지 못하다는 지적도 나왔다.
이에 한은은 지난해 7월부터 금리 전망을 확대 개편하기 위한 모의 실험을 내부적으로 진행하고 있다고 밝혔다. 이창용 한은 총재는 “더 많은 정보를 시장에 주는 것의 장단점과, 어떻게 줘야 효율적인지를 고민하는 트랜지션(과도기) 단계에 있다”면서 이같이 말했다.
한은 내부에서는 대표적으로 금리 전망 시계를 1년 이내로 늘리고, 해당 범위에서 복수의 금리 전망치를 제시하는 방식이 검토되고 있다. 위원들이 각자 연 단위 금리 전망치에 점을 찍어 직관적으로 금리 전망을 제시하는 미 연준의 ‘점도표’와도 유사한 개념이다.
한은은 이날 콘퍼런스에서 시중은행을 거쳐 중소기업에 자금을 공급하는 금융중개지원대출(금중대)의 역할도 적극 확대해 나가겠다고 밝혔다. 민간 투자를 늘려 실물경기를 개선하는 금중대의 기능에 주목해 비전통적 통화정책 수단으로 활용하겠다는 취지다.
이의재 기자 sentinel@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사