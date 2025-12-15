‘中 비판’ 홍콩 언론사주, 종신형 위기…“국보법 위반 유죄”
홍콩 법원이 중국 정부 비판에 앞장섰던 언론사주 지미 라이(78)에 대한 국가보안법 재판에서 유죄 판단을 내렸다. 국가보안법 위반죄가 적용된 만큼 종신형 가능성도 거론된다.
AP통신과 홍콩 성도일보 등에 따르면 홍콩고등법원은 15일 국가보안법 위반 혐의로 기소된 빈과일보(애플데일리) 전 사주 지미 라이에 대한 선고 공판에서 외국 세력 공모와 선동적 자료 출판 등 세 가지 혐의에 대해 모두 유죄 판결을 내렸다. 법원은 피고인 측에 내년 1월 2일까지 처벌 감경을 위한 서면 자료 등을 제출하라고 요구하고 내년 1월 12일 정상참작 사유를 살펴보는 공판을 열겠다고 밝혔다.
유명 패션 브랜드인 지오다노를 창업했던 지미 라이는 1995년 홍콩의 대표적 반중 매체였던 빈과일보를 창간해 발행하며 중국에 대한 비판적 보도를 주저하지 않았다. 홍콩 당국은 국가보안법 시행 직후인 2020년 8월 그를 체포해 12월 재판에 넘겼다.
중국은 2019년 홍콩에서 대규모 반정부 시위가 벌어지자 2020년 6월 홍콩 국가보안법을 제정·시행했다. 이 법은 국가 분열과 정권 전복, 테러 활동, 외국 세력과의 결탁 등 4개 범죄에 대해 최고 종신형을 선고할 수 있도록 규정한다.
지미 라이는 앞서 2019년 불법 집회를 주도한 혐의로 2021년에 징역 20개월, 빈과일보 사무실을 허가 용도 외에 사용한 혐의로 2022년 징역 69개월을 각각 선고받았다. 빈과일보는 중국의 압박 속에 2021년 6월 24일 자진 폐간했다.
도널드 트럼프 미국 대통령은 지난 10월 부산에서 열린 미·중 정상회담에서 시진핑 중국 국가주석에게 양국 관계와 중국의 대외 이미지 등을 언급하며 지미 라이의 석방을 요구했다. 키어 스타머 영국 총리도 영국 국적인 지미 라이의 석방을 우선 과제로 삼겠다고 공언해왔다.
이날 재판이 진행된 법원 주변에는 취재진 등 사람들이 대거 몰렸고 100명 이상의 경찰이 배치됐다. 영국·미국·유럽연합(EU)·캐나다 등 서방 국가 출신 외교관 16명이 재판을 참관했다.
홍콩기자협회는 이날 성명을 내고 “이번 재판이 시작되기도 전에 빈과일보가 문을 닫고 수백 명의 기자가 일자리를 잃었다”면서 “홍콩 시민들이 뉴스와 정보에 접근하는 중요한 통로를 크게 위축시켰다”며 유감을 표했다.
국경없는기자회의 티보 브뤼탱 사무총장은 “홍콩 언론 자유의 상징인 지미 라이가 국가 안보 위협이라는 날조된 혐의로 유죄 판결을 받은 것에 분노한다”면서 “이 불법적인 판결은 홍콩 언론 자유의 충격적인 퇴보를 보여준다. 재판대에 오른 것은 개인이 아니라 언론 자유 그 자체이며, 이번 판결은 언론 자유를 완전히 파괴했다”고 비판했다.
국제앰네스티 중국 지부장인 사라 브룩스도 “이번 판결은 홍콩의 ‘국가보안법’이 사람들을 보호하기 위한 것이 아니라 침묵시키기 위한 것임을 보여준다”고 지적했다.
하지만 홍콩 행정수반인 존 리 행정장관은 “지미 라이의 범죄는 공공연하게 벌어졌고 증거가 확실하며 법정의 유죄 판결은 법률의 정의를 보여줬다”면서 “특별행정구 정부는 국가 안보를 수호할 책임이 있으므로 국가 안보를 해치는 행위를 단호하게 타격할 것”이라고 밝혔다.
궈자쿤 중국 외교부 대변인도 이날 정례 브리핑에서 “중앙정부는 홍콩 특별행정구가 국가 안보를 수호하고 국가 안보를 해친 범죄 행위를 벌하는 것을 굳게 지지한다”면서 이번 판결을 폄훼하고 비방하는 것은 내정간섭이라고 반박했다.
