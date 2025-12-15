‘최고위원 출사표’ 친명계 강득구 “당정대 조율자 역할”

간의 조율자로서 역할을 하겠다”며 “

'친명(친이재명)계' 강득구 더불어민주당 의원이 15일 당 최고위원 보궐선거 출마를 공식 선언했다.강 의원은 이날 국회에서 기자회견을 열고 "이재명 정부 성공, 국민의힘 청산, 지방선거 압승이라는 과제를 온몸으로 책임지기 위해 민주당 최고위원에 출마한다"고 밝혔다.그는 "지금 이재명 대통령은 내란세력이 남긴 혼란과 상처를 걷어내고 민생 개혁을 과감하게 추진하고 있다"면서 "그러나 대통령 혼자서는 개혁을 완성할 수 없다. 당청(당과 청와대의) 원팀이 반드시 필요하다"고 강조했다. 이어 "당정대민주당이 함께 움직일 때 국민이 체감하는 성과가 만들어진다"고 말했다.강 의원은 '명심'을 내세우기도 했다. 그는 "저 강득구는 이 대통령을 성남시장 시절부터 가까이에서 함께했다"며 "이 대통령이 민주당 대표였던 시절에는 당 수석사무부총장으로 당 운영을 함께 했다. 그 경험으로 이재명 정부의 성공을 흔들림 없이 뒷받침하겠다"고 했다.그러면서 "이 자리에서 분명히 말씀드린다. 국민의힘은 반드시 청산돼야 한다"며 "내란동조의 책임은커녕 반성도 쇄신도 없는 국민의힘, 국민주권정부의 민생 개혁을 발목 잡는 국민의힘, 국민의힘은 반드시 국민의 심판을 받아야 한다"고 강조했다.아울러 "내년 지방선거에서 민주당이 압도적으로 이겨야 한다"며 "그것이 국민의힘을 심판하고, 내란세력을 청산하는 가장 확실한 길"이라고 덧붙였다.강 의원은 회견을 마치고 기자들을 만나 '최고위원 보궐선거가 친명계와 친청(정청래계의 대결이라는 관측이 있다'는 취지의 질문에 "저는 분명히 말한다. 우리 당은 친명"이라고 답했다.또 "친명과 친청, 비(非)명과 비청 등 이런 구도는 언론이 만든 프레임이라 단연코 분명히 말한다"며 "우리가 이재명 정부의 성공을 위해 하나 되는 것이 국회의원 모두가 해야 할 다짐이고 약속"이라고 했다.'당정대(당·정부·대통령실) 간 엇박자가 나온다'는 비판엔 "현상적으로 그런 부분이 보일 수 있지만 그것이 의도를 갖고 그랬다는 생각은 하지 않는다"고 말했다. 그러면서 "그래서 강득구의 역할이 있다고 생각한다. (당정대 간) 사전에 조율하고 조정자로서 방향성에 대해 같이 논의하고 잘 잡아가도록 역할을 하겠다"고 전했다.이날 출마 선언에는 김준혁·권칠승·김문수·김우영·김태선·민병덕·박홍배·윤종군·이연희·이용우·이재강·박성준·송재봉·채현일·이정헌 의원이 함께했다.김혜원 기자 kime@kmib.co.kr