‘이 대통령 대선승리 연설’…美타임지 선정 올해 100대 사진
미국 시사주간지 타임이 선정한 ‘2025년 올해의 100대 사진’에 이재명 대통령의 대선 승리 연설 당일 사진이 선정됐다.
타임지는 14일(현지시간) 자사 홈페이지에 ‘타임지 선정 2025년 최고의 사진 100선’이라는 제목과 함께 사진 100장을 공개했다.
그 중 99번째 사진에는 이재명 대통령이 대선 다음 날인 지난 6월 4일 새벽 투표 최종 결과 발표를 기다리며 지지자들에게 연설하기 위해 나서기 직전의 모습이 담겼다.
이 대통령은 이날 새벽 여의도 국회 앞 연설에서 “여러분이 제게 맡기신 첫 번째 사명인 내란을 극복할 것”이라면서 사실상의 수락 연설을 했다.
이번에 공개된 100선에는 지난 9월 3일 중국 전승절 80주년 열병식에 참석한 김정은 북한 국무위원장, 시진핑 중국 국가주석, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 냉전 이후 처음으로 한자리에 모인 모습이 담긴 사진도 포함됐다. 사진에는 북·중·러 정상들이 함께 베이징 톈안먼 망루에 오르는 모습이 담겼다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
