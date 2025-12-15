“중국군 약하다” 日자위대 전 통합막료장, 중국서 ‘입국불허’ 제재
중국이 대만 행정원 정무 고문으로 있는 이와사키 시게루 전 일본 자위대 통합막료장에 대해 자산 동결, 입국 불허 등의 제재를 단행했다. 통합막료장은 방위상을 보좌해 자위대 전체를 지휘하는 최고 사령관이다.
중국 외교부는 15일 “이와사키 전 통합막료장은 대만 독립을 주장하는 분리주의 세력과 공공연히 결탁해 ‘하나의 중국’ 원칙과 중·일 4대 정치 문서의 정신을 심각하게 위반하고 중국 내정에 간섭하며 중국의 주권과 영토 보전을 훼손했다”며 세 가지 제재를 부과한다고 밝혔다.
세 가지 제재는 중국 내 자산 동결, 중국 내 기관 및 개인과의 거래·협력 금지, 홍콩과 마카오를 포함한 중국 입국 불허로 이날 바로 발효됐다.
궈자쿤 중국 외교부 대변인은 이날 브리핑에서 “대만 문제는 중국의 핵심이익 중 핵심으로 넘을 수 없는 레드라인”이라며 “중국은 이와사키가 대만 당국의 ‘정무 고문’을 맡는 것에 단호히 반대해 일본을 향해 여러 차례 외교경로로 항의했다”고 밝혔다.
이어 “이와사키는 뉘우치지 않고 대만 분열 세력과 더 심하게 의기투합했다”면서 “외교부령으로 이와사키에 대한 반격 조치를 공표해 대만 독립·분열 세력과의 결탁·도발을 벌했다”고 덧붙였다.
일본 정부 대변인인 기하라 미노루 관방장관은 이날 오후 기자회견에서 “중국 측이 자신과 다른 입장과 생각을 위압하는 듯한 일방적 조치를 일본 국민에게 가하는 것은 유감”이라고 밝혔다.
전투기 조종사 출신으로 2010~2012년 항공자위대 막료장, 2012~2014년 통합막료장을 지낸 이와사키는 지난 3월 자위대 간부 출신으로는 이례적으로 대만의 내각인 행정원에 정책 자문을 하는 정무 고문으로 임명됐다.
일본 산케이신문은 당시 “중국의 군사적 압력에 대한 대만의 대응”이라며 “대만의 라이칭더 총통 정부가 안보 문제에서 일본과의 소통과 협력을 강화하려는 의도”라고 분석했다.
대만 삼립신문에 따르면 대만은 이와사키의 풍부한 경험과 퇴역 후 일본 내각의 정보 고문으로 일한 경력 등을 높게 평가하고 있다. 이와사키는 특히 중국 인민해방군에 대해 보기보다 강하지 않다는 주장을 펴왔다. 그는 “군의 전력을 판단할 때 항공기나 미사일 등의 수에만 의존해선 안 되며, 개별 전투인력의 능력이 중요하다”며 “중국군은 전투 무기에 대한 이해, 숙련도, 판단력 면에서 일본·대만·미국보다 크게 뒤처진다”고 말했다.
이와사키 전 통합막료장은 지난 6월 중국의 대만 침공을 가정한 워게임에 데니스 블레어 전 미군 태평양사령관, 마이클 뮬렌 전 미 합참의장 등과 함께 참여했다.
대만 자유시보는 최근 “중국이 이와사키 전 통합막료장이 자문하는 일본 회사에 압력을 가해 정무 고문 사임을 요구했지만, 행정원은 이와사키가 대만 정부에 장기적인 자문을 계속 제공할 것이라고 밝혔다”고 보도했다.
