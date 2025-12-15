“중국군 약하다” 日자위대 전 통합막료장, 중국서 ‘입국불허’ 제재

이와사키 시게루 전 일본 자위대 통합막료장. TBS 캡처

대만 삼립신문에 따르면 대만은 이와사키의 풍부한 경험과 퇴역 후 일본 내각의 정보 고문으로 일한 경력 등을 높게 평가하고 있다. 이와사키는 특히

중국 인민해방군에 대해 보기보다 강하지 않다는 주장을 펴왔다. 그는 “군의 전력을 판단할 때 항공기나 미사일 등의 수에만 의존해선 안 되며, 개별 전투인력의 능력이 중요하다”며 “중국군은 전투 무기에 대한 이해, 숙련도, 판단력 면에서 일본·대만·미국보다 크게 뒤처진다”고 말했다.