포스코 포항제철소 가스중독 피해자 치료 중 사망
지난달 20일 포스코 포항제철소에서 발생한 가스중독사고 피해자 1명이 치료를 받다 끝내 숨진 것으로 파악됐다.
15일 경북경찰청 등에 따르면 포항제철소 내에서 유해가스를 마셔 중태에 빠진 뒤 병원에서 치료받던 50대 용역업체 직원 A씨가 이날 숨졌다.
앞서 지난달 20일 포항제철소 STS(스테인리스스틸) 4제강공장에서 슬러지(찌꺼기) 청소를 하던 A씨 등 용역업체 직원 2명과 현장에 있던 40대 포스코 직원 1명이 유해가스를 마셔 중태에 빠졌고 출동한 포스코 소방대 방재팀원 3명도 구조 작업 중 유해가스를 마셔 치료를 받았다.
중태에 빠졌던 3명 중 2명은 상태가 호전됐고 포스코 방재팀원 3명도 회복한 것으로 알려졌다. 이번 사고와 관련해 경북경찰청 중대재해수사팀과 고용노동부 포항지청은 이날 포스코 본사와 포항제철소 내 공장 등에 대한 압수수색을 벌였다.
안동=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사