오세훈 “李 대통령, 10·15 대책 책임자 질타했어야”

오세훈 “李 대통령, 10·15 대책 책임자 질타했어야”
오세훈 서울시장이 14일 “최근 대통령의 국토교통부 업무보고를 둘러싼 논란을 보며 답답한 마음을 감출 수 없다”며 “대통령의 질타가 향했어야 할 곳은 10·15 대책 이후 더욱 혼란스러워진 부동산 시장과 그 부작용을 외면하고 있는 정책의 책임자들이어야 했다”고 지적했다.
오 시장은 이날 페이스북에 올린 글에서 “더 이상 아우성치는 현장의 민심을 외면해서는 안 된다”며 이같이 말했다. 그러면서 “국민이 체감하는 고통은 분명한데, 전임 정부 시절 임명된 산하 기관장들을 향해 골목대장 마냥 호통치고, 모멸감을 주는 모습으로 변질된 업무보고를 보며 많은 국민들이 깊은 허탈감을 느끼고 계시다”고 덧붙였다.
오 시장은 10·15 대책 이후 부동산 시장에 불안이 쌓이고 있다며 “과도한 규제로 전월세 가격은 가파르게 오르고, 내 집 마련 한번 해보겠다는 실수요자들은 대출 규제에 막혀 발만 동동 구르고 있다”고 언급했다. 또 “재건축·재개발을 통해 공급의 희망을 품었던 지역들마저 이주비 대출과 조합원 지위 양도 제한에 가로막혀 좌절을 느끼고 있다”고 말했다.
오 시장은 그러면서 “대통령은 이제라도 부동산 정책이 왜 제대로 작동하지 않는지 정확한 보고를 받고, 저뿐만 아니라 많은 전문가가 그토록 강조하는 해결 방안을 수용하시라”고 촉구했다. 이어 “시장을 누르는 규제가 아니라 ‘첫째도 공급 둘째도 공급’이라는 강력한 신호만이 주택 시장을 안정시키는 정도(正導)”라고 강조했다.
김용헌 기자 yong@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사