파주시 “소각시설, 시민 의견 수렴·투명한 절차로 추진”
“시민 건강과 안전 최우선”
경기 파주시는 소각시설 신설과 관련해 일각에서 확정되지도 않은 사안을 시가 추진하고 있다는 식의 혼란이 초래되고 있다며 그간의 사업 경과와 추진 방안을 투명하게 공개했다.
파주시는 15일 환경국장 명의 입장문을 통해 “소각시설 신설 사업은 2020년부터 추진해 온 장기 과제로, 기존 시설 노후화와 인구 증가에 따른 폐기물 처리량 증가, 수도권매립지 직매립 금지 정책에 선제 대응하기 위해 계획됐다”며 “법령에 따라 행정 절차를 꼼꼼히 진행 중”이라고 설명했다.
시는 2020년 2월 사업 타당성 조사 용역을 시작으로, 2021년 입지후보지 공모와 입지선정위원회 회의, 전략환경영향평가 공청회 등 총 7차례의 회의를 거쳐 탄현면 낙하리를 우선 후보지로 선정했다.
이어 2025년 11월 한강유역환경청에 전략환경영향평가 본안을 제출하고, 군 협의 문제 해결을 위한 재협의 절차도 준비 중이다.
파주시는 “단독형 소각시설이 될지, 광역형 소각시설이 될지는 아직 확정되지 않았다”며 “반드시 시민 의견을 충분히 수렴한 후 결정할 예정”이라고 밝혔다.
현재 운영 중인 200t 규모의 소각시설은 파주시와 김포시가 공동으로 사용하는 광역시설이며, 탄현면 낙하리 후보지 또한 광역시설 수용이 가능한 점을 고려해 계획 초기부터 광역화 가능성을 열어두었다는 설명이다.
또한 시는 주민 설명회와 공청회, 이동시장실 운영, 이장단 협의회, 주민 간담회 등 다양한 방법으로 시민 의견을 수렴해 왔다며, 앞으로도 중요한 사항은 지속적으로 공개하고 시민 의견을 반영할 계획이라고 강조했다.
파주시는 “소각시설 신설은 필수적 과제이지만, 시민 건강과 안전, 이익을 최우선으로 하겠다”며 “다양한 방안과 장단점을 검토하며 합리적 결정을 내리고, 시민과 늘 함께하겠다”고 강조했다.
파주=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사