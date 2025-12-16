오아시스, 승자의 저주?…기사회생 티몬, 재오픈 무기한 연기

오아시스는 지난 6월 티몬을 총 181억원에 인수했다. 신주 인수 방식으로 116억원을 투입해 지분 100%를 확보했고 미지급 임금과 퇴직금 등 약 65억원 규모의 채권을 함께 부담했다. 업계에서는 신선식품 중심의 버티컬 플랫폼으로는 성장의 한계가 있다고 판단한 오아시스가 티몬을 통해 비식품

·라이프스타일 영역으로 외연을 넓히려 한 것으로 분석한다.

비교적 저렴한 인수 비용과 기존 판매자

·이용자 데이터의 활용 가능성 등도 배경으로 거론된다.

오아시스는 재오픈 의지가 분명하다는 입장이다. 인수한 회사로서 책임감을 가지고 영업 재개시 셀러 수수료율을 업계 최저 수준인 3~5%로 설정해 수익을 공유하는 방식으로 운영하겠다고도 밝혔다. 오아시스 관계자는 “정상화를 위해 많은 노력을 했는데 이런 상황이 돼 안타깝다”며 “