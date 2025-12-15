은퇴 번복해도 ‘KBL의 왕’, 워니의 질주는 계속 된다
프로농구 서울 SK의 장수 외국인 선수 자밀 워니가 올 시즌도 ‘KBL의 왕’이라는 별명에 걸맞은 활약을 이어가고 있다. 지난 시즌 도중 갑작스럽게 은퇴를 선언했다가 구단의 끈질긴 설득 끝에 복귀한 그는 변함없는 경쟁력을 보여주며 올 시즌 새로운 기록에 도전하고 있다.
워니는 15일 기준 2025-2026 KBL 정규리그에서 19경기에 출전해 평균 24.6점(1위), 11.9리바운드(3위) 5.3어시스트(5위)를 기록 중이다. 2019-2020시즌부터 ‘SK맨’으로 7시즌 활약 중인 워니는 리그 최초의 네 번째 득점왕 등극을 노린다. 득점왕 3회를 차지한 워니는 애런 헤인즈(은퇴)와 이 부문 최다 수상 타이를 기록 중이다.
워니는 SK에서 뛰는 동안 세 차례 정규리그 우승, 2021-2022시즌 통합우승을 이끌었다. 그러나 지난 시즌 심경의 변화를 겪었다. 1994년생으로 비교적 이른 나이에 가정사를 이유로 들며 은퇴 의사를 밝혔다. SK는 역대 최소 46경기 만에 정규리그 우승 축포를 쐈지만, 챔피언결정전에서는 준우승에 그쳤다.
시즌 종료 후 전희철 감독을 비롯한 구단 관계자들은 워니의 은퇴를 만류했고, 결국 그의 마음을 돌리는 데 성공했다. 한국 생활 내내 유지했던 긴 레게 머리를 싹둑 자르고 돌아온 워니는 “은퇴를 진지하게 고민했지만 지난 시즌 통합우승 기회를 놓친 아쉬움이 있었다. SK와 한 시즌 더 함께 하기로 했다”고 밝혔다.
SK는 올 시즌 부상자가 속출하며 ‘부상 병동’으로 불렸다. 그나마 워니가 중심을 잡아준 덕분에 초반 고전을 딛고 반등 발판을 마련했다. 최근 2연승을 거둔 SK는 12승 10패로 5위에 올라 상위권과 격차를 좁히는데 성공했다. 4위 원주 DB(12승 9패)를 0.5경기 차로 바짝 추격 중이다.
워니는 전날 수원 KT전에서 20점 13리바운드 10어시스트를 기록하며 시즌 두 번째 트리플더블을 달성, 팀의 75대 68 승리에 앞장섰다. 개인 통산 7번째 트리플더블로 헤인즈, 조니 맥도웰 등 전설적인 외국인 선수들과 어깨를 나란히 했다. 이 부문 1위 앨버트 화이트(10회)와 공동 2위 고(故) 크리스 윌리엄스, 주희정(8회) 등의 기록에도 성큼 다가섰다.
한 차례 은퇴를 번복한 워니에게 올 시즌은 사실상 마지막 무대가 될 가능성이 크다. 외국선수 최우수선수(MVP) 최다 수상 자체 경신 여부도 관심사다. 워니는 역대 외국인 선수 최다인 MVP 4회 수상 기록을 보유하고 있다.
