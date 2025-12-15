김경일 파주시장 “단수 피해 보상, 수자원공사 미온적”

단수 피해, 시민 편에서 끝까지 함께할 것

시민 대표와 ‘단수 피해 보상협의체’ 구성

‘선 보상 후 정산’ 원칙 보상 의지 보여야

김경일 파주시장. 파주시 제공

김경일 경기 파주시장은 15일 최근 발생한 단수 사고와 관련해 한국수자원공사의 미온적 태도를 강하게 비판하며 시민 피해 보상을 최우선 과제로 삼겠다고 강조했다.



김 시장은 이날 입장문을 통해 “이번 단수의 원인은 한국수자원공사에서 발생했지만, 그로 인한 피해는 오롯이 파주시민께서 감당했다”며 “원인 제공자와 피해자가 분명히 다른 상황에서, 피해를 입은 시민께서 보상 지연으로 또 한 번 상처받는 일은 결코 있어서는 안 된다”고 강조했다.



파주시에 따르면 한국수자원공사는 파주시민 앞에서 사고 책임을 인정하고 사과했지만 보상과 관련해서는 여전히 “사고조사 결과에 따라 협의하겠다”는 입장을 반복하고 있다.



김 시장은 “일상이 멈춰버린 시민의 고통을 직접 보고 분노의 목소리를 들었음에도 실질적인 보상 조치가 지연되고 있는 현실을 매우 엄중하게 받아들이고 있다”고 밝혔다.



현재까지 한국수자원공사는 보상협의체조차 공식 구성하지 않았으며, 보상 기준과 절차도 확정되지 않은 상태다.



생수 구입비 지급과 같은 최소한의 조치조차 이뤄지지 않아, 사고조사위원회 결과가 언제 나올지 알 수 없는 상황에서 보상이 기약 없이 미뤄진다면 시민의 불신과 불안은 더 커질 수밖에 없다는 우려가 나온다.



이에 파주시는 시민 피해를 신속히 해결하기 위해 시와 시민 대표가 참여하는 ‘단수 피해 보상협의체’를 구성해 즉시 가동할 계획이다.



김 시장은 “보상협의체는 시민의 목소리를 직접 반영하고, 피해 유형별 보상 기준과 절차를 투명하게 논의하는 공식 창구 역할을 할 것”이라고 설명했다.



특히 김 시장은 “보상협의체 논의와 사고 원인 조사는 별개의 문제”라며 “피해가 이미 발생했고 피해자가 분명히 존재하는 상황에서 가장 우선돼야야 할 것은 신속한 보상 집행”이라고 강조했다.



이어 “한국수자원공사는 ‘선 보상 후 정산’ 방식으로 시민과 영업장 피해를 먼저 일괄 보상하고, 이후 관계 기관과 책임 비율을 정산해야 한다”고 촉구했다.



김 시장은 구체적으로 ‘선 보상 후 정산’ 원칙에 따라 시민과 영업장 피해 전반에 대해 신속히 선 보상을 시행할 것과 생수 구입비는 사고조사와 무관하게 즉시 지급해 파주시민을 향한 보상 의지를 행동으로 보여줄 것 등을 요청했다.



김 시장은 “수도는 시민의 일상과 안전, 생명을 지탱하는 가장 기본적인 기반”이라며 “파주시는 끝까지 시민의 편에서, 시민께서 납득할 수 있는 수준의 보상이 이뤄질 때까지 모든 행정적 노력을 다하겠다”고 말했다.



파주=박재구 기자 park9@kmib.co.kr



