메이플스토리, 향후 업데이트 로드맵 공개
넥슨이 3회에 걸친 ‘메이플스토리’ 업데이트 로드맵을 공개했다.
넥슨은 지난 13일 서울 강남구 메가박스 코엑스점에서 메이플스토리 쇼케이스 ‘크라운’을 통해 향후 게임 업데이트 계획을 발표했다.
이날 김창섭 디렉터가 밝힌 바에 따르면 메이플스토리는 앞으로 3회에 걸쳐 업데이트를 진행한다. 우선 오는 18일 1차 업데이트를 통해 ‘챌린저스 월드 시즌3’, 시즌 보스 ‘시간의 방랑자, 카이’를 선보인다. 또한 275레벨 이상 캐릭터의 성장과 6차 전직 퀘스트의 난이도를 완화한다. 보이스 챗, 버프 매니저 시스템을 도입하고 월드 단위 메소도 통합한다.
내달 15일 2차 업데이트에서는 신규 보스 ‘찬란한 흉성’을 선보이고 보상으로 신규 장신구 ‘황홀한 악몽’을 추가한다. 이어 2월12일 마지막 업데이트를 통해 최상위 신규 보스 ‘유피테르’와 신규 장신구 ‘오만의 원죄’를 내놓는다. 또한 신규 지역 ‘기어드락’을 공개하고 길드원 사이의 교류를 돕는 길드 콘텐츠 ‘길드 캐슬’을 도입할 예정이다.
윤민섭 기자 flame@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사