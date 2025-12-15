김의겸 새만금개발청장 “실현 가능성부터 재검토”
새만금 기본계획 공청회 전면 취소
김의겸 새만금개발청장이 새만금 개발 사업 전반에 대해 “실현 가능성을 따져 다시 검토하겠다”고 밝혔다. 이재명 대통령이 최근 새만금 사업을 ‘희망고문’에 비유하며 구조적 한계를 지적한 이후 개발 속도를 조정하는 방향으로 계획을 손질하겠다는 취지다.
김 청장은 15일 전북특별자치도청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 “대통령 발언의 핵심은 도민이 체감할 수 있는 일을 중심으로 하라는 의미”라며 “무한정 사업을 늘리기보다 할 수 있는 것과 없는 것을 분간하라는 취지로 이해하고 있다”고 말했다.
그는 “새만금 기본계획상 목표연도가 2050년으로 설정돼 있는데 너무 멀다”며 “구체적인 시점을 못 박을 수는 없지만 목표 연도를 앞당기는 방향으로 검토하겠다”고 밝혔다.
이에 따라 새만금개발청은 이달 말까지 기본계획을 재수립하기 위해 예정했던 주민 공청회 일정을 전면 취소했다. 개발청은 이날부터 사흘간 군산·김제·부안 순으로 공청회를 열 계획이었으나 대통령 업무보고 이후 사업 재검토 필요성이 제기되면서 일정을 다시 잡기로 했다.
매립 면적에 대해서도 조정 가능성을 시사했다. 김 청장은 “현실에 맞게 다시 검토하겠다”며 “매립이 필요한 부분과 그렇지 않은 부분을 면밀히 따져 생략할 부분은 과감히 생략할 것”이라고 말했다.
그는 “지난 1년간 매립을 최소화하는 방향으로 ‘에너지 용지’라는 개념을 도입해 수면 상태에서 수상태양광을 설치하는 방안을 검토해 왔다”며 “대통령도 이러한 방향성을 염두에 두고 발언한 것으로 본다”고 설명했다. 다만 산업·농업용지 등 기존 개발 면적을 어느 정도 조정할지에 대해서는 구체적으로 밝히지 않았다.
민간 투자 구조에 대한 우려와 관련해서는 공공 주도 개발 방안을 언급했다. 김 청장은 “새만금개발공사뿐 아니라 한국수자원공사, 농어촌공사, LH 등 공기업과 공공기관이 참여하는 방안을 검토하고 있다”며 “공공이 일정 부분을 주도할 수 있는 구조를 고민하고 있다”고 말했다.
재생에너지 확대 기조는 유지하겠다는 입장도 분명히 했다. 그는 “전북은 산업화 측면에서 다른 지역보다 뒤처진 만큼 추격을 위해 재생에너지는 필수”라며 “포기할 수 없는 목표”라고 강조했다.
군산시와 김제시 간 관할권 갈등이 이어지고 있는 새만금 신항과 관련해서는 기본계획에서 제외하겠다는 방침을 재확인했다.
김 청장은 “신항만은 새만금특별법상 새만금개발청 권한에 속하지 않는다”며 “그동안 관행적으로 기본계획에 포함해 왔지만, 법 취지에 맞게 바로잡겠다”고 말했다.
전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
