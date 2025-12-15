대장홍대선 첫 삽…고양 덕은지구~홍대입구 10분 생활권
덕은지구 ‘덕은역’ 신설…철도 접근성 획기적 개선
경기 고양시 덕은지구의 숙원 사업인 대장~홍대 광역철도 건설이 본격적으로 시작되면서 덕은지구 철도 접근성이 대폭 개선될 전망이다.
15일 부천시 오정대공원 축구장에서 열린 ‘대장~홍대 광역철도 민간투자사업’ 착공식에는 김용석 국토교통부 대도시권광역교통위원회 위원장을 비롯해 노선 경유 지자체장, 국회의원, 지역 주민, 공사 관계자 등 약 500명이 참석해 수도권 서부권 교통망 확충의 출발을 함께했다.
이동환 고양시장도 착공식에 참석해 공사의 본격적인 시작을 축하하며 안전한 시공을 당부했다.
대장홍대선은 부천 대장신도시를 시점으로 서울 양천구와 강서구, 고양 덕은지구를 거쳐 홍대입구역까지 연결되는 총연장 20.109㎞의 광역철도 노선이다. 총사업비는 약 2조1287억원으로, 6년간의 공사 기간을 거쳐 2031년 하반기 개통을 목표로 하고 있다.
이번 사업은 특히 철도 교통망이 없어 ‘교통섬’으로 불려온 덕은지구에 (가칭)덕은역이 신설된다는 점에서 의미가 크다. 당초 (가칭)덕은역은 구룡사거리 일대에 검토됐으나, 고양시는 사업 초기부터 국토교통부와 사업시행자에 역사 위치 이전을 지속적으로 요청해 왔다.
그 결과 덕은지구 주민의 교통 편의는 물론, 국방대 도시개발사업 등 인근 개발사업과의 연계성을 고려한 현재 위치로 역사가 결정됐다.
대장홍대선이 개통되면 덕은지구에서 9호선 가양역까지 한 정거장, 홍대입구역까지는 세 정거장으로 약 10분 내 이동이 가능해져 서울 중심권 접근성이 크게 향상될 것으로 기대된다.
고양시 관계자는 “이번 착공은 덕은지구 주민들의 오랜 숙원이었던 철도 교통망 확보의 첫걸음”이라며 “공사 과정에서 발생할 수 있는 소음과 교통 불편을 최소화할 수 있도록 국토교통부와 사업시행자와 긴밀히 협력하겠다”고 밝혔다.
고양=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
